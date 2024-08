Michael Sotelo Cerqueira assume presidência da CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) terá novo diretor-presidente a partir de setembro. Michael Sotelo Cerqueira foi eleito para o cargo durante reunião do Conselho de Administração da CPTM, realizada nesta quarta-feira (28). Formado em administração de empresas e direito, tem experiência de 17 anos na área de mobilidade urbana.

Michael Sotelo Cerqueira/Divulgação

Graduado pela Fundação Escola de Comércio Armando Álvares Penteado (administração de empresas) e pela Universidade São Judas (direito), Michael concluiu MBA em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas e em Gestão e Marketing pela Universidade Anhembi Morumbi. Além de mobilidade urbana, se dedicou a gestão e estruturação de projetos, com passagens por Governo do Estado de São Paulo, Prefeitura Municipal de São Paulo e, atualmente, como consultor do Banco Mundial.

No Governo de São Paulo, o administrador ocupou os cargos de secretário adjunto na Secretaria dos Transportes Metropolitanos, coordenador da Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões e coordenador da Unidade de Projetos, Captação e Investimentos de recursos oriundos de financiamento e assessor de Gabinete.

Michael foi ainda diretor de Assuntos Corporativos da Companhia Paulista de Parcerias (CPP); chefe de Gabinete da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos S/A (EMTU); e assessor da Presidência da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô-SP).

Na Prefeitura Municipal de São Paulo, ocupou em 2021 a direção de Investimentos e Novos Negócios na São Paulo Negócios.

Com posse prevista para o início do próximo mês, Michael substituirá Ana Caroline Borges, que ocupou interinamente a presidência da CPTM em julho de 2024. Ela retornará ao cargo de diretora Administrativa e Financeira da companhia, que assumiu no ano passado.

A CPTM atende 1,6 milhão de passageiros por dia útil em 18 municípios, incluindo a capital paulista. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em quase 1.850 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão.