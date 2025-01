Miami Heat afasta Jimmy Butler por tempo indeterminado

O astro Jimmy Butler foi suspenso indefinidamente pela franquia Miami Heat, conforme relatado pela mídia dos Estados Unidos. A decisão ocorre após uma série de incidentes relacionados à indisciplina do atleta, que já havia retornado aos treinos nesta segunda-feira (27) após um período de afastamento.

A suspensão de Butler se deu após ele abandonar um treino ao saber que seria escalado como reserva na partida contra o Orlando Magic. Em comunicado à imprensa, a equipe esclareceu que a punição é resultado de um padrão contínuo de desrespeito às normas internas, além de condutas consideradas prejudiciais ao grupo e à retenção intencional de serviços.

Este é o terceiro afastamento do ala nos últimos meses. Durante os 12 jogos mais recentes do Heat, Butler esteve ausente em nove deles. O primeiro afastamento ocorreu quando ele manifestou o desejo de ser negociado com outra equipe, resultando em sete jogos fora das quadras.

No dia 23 de novembro, após retornar ao time, Butler foi punido com duas partidas de suspensão por não ter viajado com a equipe para Milwaukee, onde o Heat acabou sofrendo uma derrota contundente para os Bucks, com um placar de 125 a 96. Após essa punição, ele expressou seu descontentamento em relação às regras da franquia.

A fase atual de Jimmy Butler no Miami Heat tem sido desafiadora. Com uma média de 17,6 pontos por jogo nesta temporada, o jogador já declarou insatisfação com sua situação na equipe. Ele revelou que sua prioridade é recuperar a alegria ao jogar basquete e afirmou que busca ser mais dominante em quadra.

“Quero resgatar minha alegria de jogar. Onde quer que isso aconteça, vamos descobrir em breve. Fora das quadras estou feliz aqui, mas quero voltar a ser impactante de alguma maneira. Desejo ajudar meu time a vencer” afirmou Butler em declarações anteriores.

Embora o Miami Heat ainda não tenha se pronunciado oficialmente sobre uma possível troca do jogador, fontes indicam que estão trabalhando para encontrar uma solução. As franquias da NBA têm até o dia 6 de fevereiro para efetuar transações.