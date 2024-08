Miá Mello volta em cartaz com espetáculo Mãe Fora da Caixa

Espetáculo que lotou teatros em turnês por Rio de Janeiro, João Pessoa, Belo Horizonte, Campinas, Brasília, Porto Alegre, Goiânia, Salvador e Curitiba retorna a São Paulo para nova temporada no Teatro Multiplan Morumbi Shopping, a partir de 9 de agosto. As sessões acontecem às sextas e sábados, às 20h; e domingos, às 19h, até 17 de novembro. A temporada é apresentada pela farmacêutica Libbs, por meio do Ministério da Cultura, com patrocínio da Colombo Agroindústria e copatrocínio da Nestlé Materna.

A peça é inspirada no best-seller homônimo de Thaís Vilarinho, tem direção de Joana Lebreiro e texto de Cláudia Gomes (roteirista da Rede Globo e criadora do blog Humor de Mãe) e trata com muito humor sobre os dilemas que envolvem a maternidade real.

Miá Mello comemora o sucesso do espetáculo que está em cartaz há 5 anos, com mais de 200 apresentações e já foi visto por mais de 120 mil espectadores. “Estou muito feliz em voltar para a minha cidade. Ao longo de 5 anos fazendo esse espetáculo, revi muitos conceitos como mãe e mulher, por isso estar de novo em cena falando um texto que sempre foi muito potente pra mim é ainda mais relevante, ainda mais agora que a peça virou até filme!”

Um dos trunfos da peça é a capacidade de identificação com o público. Miá estabelece um tom confessional de quem parece contar histórias pessoais envolvendo a plateia em risos e lágrimas, com momentos de cumplicidade e interação.

O espetáculo estreou em São Paulo em janeiro de 2019, depois de uma temporada carioca bem-sucedida, que começou com oito semanas e se transformou em cinco meses em cartaz. Com sessões lotadas e prestes a repetir o feito no Rio, a temporada foi interrompida repentinamente, deixando cenário e luz montados na expectativa de uma volta que acabou demorando mais que o esperado. “Quantas mães ‘nasceram’ e quantas se descobriram grávidas na pandemia?”, pergunta o produtor Carlos Grun.

Sobre a montagem

Na trama, uma mulher que já tem uma filha com sete anos aguarda ansiosa em seu banheiro pelo resultado de um novo teste de gravidez. “A grande sacada da peça para mim se passa nesses 5 minutos em que a protagonista está no banheiro. São instantes em que cabe uma vida inteira, o mundo de pensamentos, as lembranças, os pensamentos contraditórios. É isso que acontece na cabeça e no coração de uma mãe e que tentamos trazer para a encenação”, revela a diretora Joana Lebreiro.



Uma das maiores dificuldades da mãe contemporânea é o acúmulo de tarefas, conta Miá Mello. “Temos essa sobrecarga mental provocada pela cobrança de ter que fazer um monte de coisas: ser boa mãe, ser boa profissional, ver as amigas, estar com o marido, ir ao mercado etc. Tem aquele bom e velho ditado que diz que para criar uma criança é preciso uma aldeia. E cada vez estamos mais isolados em uma ilha de nossas famílias modernas e individuais. A peça tem essa força de mostrar que não estamos sozinhas de verdade. Eu começo dizendo que não é a minha história, mas que, sem dúvida, poderia ser. E pode ser a história de muita gente, existe um grande poder de identificação”.



O espetáculo surgiu quando o ator e produtor Pablo Sanábio (que atua na série Sob Pressão, na TV Globo) se deparou com uma série de questionamentos sobre paternidade e acabou encontrando o livro Mãe Fora da Caixa, de Thaís Vilarinho. A autora é conhecida nas redes sociais por mostrar o lado real da maternidade e oferecer um ombro amigo para os pais e mães que se sentem pressionados com tantos desafios.



O desejo de Vilarinho de escrever sobre maternidade aflorou com o nascimento de seu primeiro filho. “Lembro-me do sentimento de indignação quando percebi que não se falava sobre as dores e as dificuldades. Doze anos atrás não se falava sobre baby blues, sobre puerpério e nem sobre a mudança radical que acontece na vida da mulher que se torna mãe. Então, escrever foi necessário, terapêutico. Um processo de cura mesmo. Fico muito feliz que esteja, de certa forma, ‘curando’ outras mães. A peça ultrapassa o livro, expande as ideias em uma outra forma de comunicação. Sou muito grata por isso, pois, assim, o conceito chega a cada vez mais mães. O que eu mais gosto na peça é a entrega da Miá. A vontade que ela tem de gritar sobre o assunto. É a entrega dela que faz a peça ter esse potencial gigante”, revela Thaís Vilarinho.



A encenação foi criada a partir de um diálogo entre o livro e o perfil no Instagram de Thaís Vilarinho com as experiências pessoais de Miá, Joana e Cláudia. “Queríamos um espetáculo que juntasse esse papo reto e real sobre maternidade com a sensação de acolhimento às mães, sem deixar de lado esse humor ‘pé na porta’ que é a marca da Cláudia. Uma coisa que conversamos desde o início e que permeou a escrita dela é ter um espetáculo que fosse bem aberto, bem direto para o público. E que não ficasse fechado na história, no sentido de ter uma personagem falando sozinha. Ela está conversando com aquelas pessoas que estão ali assistindo. Eu gosto muito das peças que deixam a plateia como parte atuante do jogo cênico”, esclarece Joana Lebreiro.

Teatro Multiplan MorumbiShopping

O novo Teatro Multiplan MorumbiShopping está localizado na Zona Sul de São Paulo, no Piso G2 do MorumbiShopping. Este espaço é totalmente novo, moderno e arrojado, mas preserva sua principal característica: a diversidade de sua programação e entretenimento de qualidade para todos os públicos.

Libbs Farmacêutica

Na Libbs, temos o propósito de transformar conhecimento em saúde para a vida das pessoas. Para oferecer produtos e soluções de alta qualidade, trabalhamos de forma colaborativa em processo de melhoria contínua e investimos em pesquisa e inovação. Com 66 anos de história e mais de 3,8 mil colaboradores, somos uma farmacêutica 100% brasileira e trabalhamos com Mentalidade de Excelência, que prioriza a segurança, a qualidade e produtividade, nesta ordem. Pelo sétimo ano consecutivo estamos entre as melhores empresas para se trabalhar segundo o GPTW (Great Place to Work). Em 2023, levamos saúde para mais de 13,9 milhões de pessoas por meio de um portfólio formado por mais de 110 produtos em mais de 250 apresentações nas categorias referência, similares, dermocêuticos, quimioterápicos e biossimilares (anticorpos monoclonais).



Temos a 1ª planta de anticorpos monoclonais em escala industrial do Brasil e trouxemos essa tecnologia inédita para o país. Nosso Centro de Desenvolvimento Integrado (CDI) atua para melhorar medicamentos com foco no benefício ao paciente. Apoiamos causas, realizamos campanhas que orientam a população a respeito da prevenção, diagnóstico precoce e tratamento. Em nosso site Vida Plena, publicamos conteúdo confiável sobre saúde e bem-estar e no Trate da Vida, disponibilizamos materiais relevantes que ajudam profissionais da saúde no dia a dia com pacientes.



Estamos sempre abertos para desenvolver novos projetos em parceria. Nossas especialidades de atuação são saúde da mulher, cardiologia, dermatologia, gastroenterologia, hematologia, oncologia, sistema nervoso central e sistema respiratório. Mais informaçõs no site www.libbs.com.br.

Ficha técnica:

Texto: Cláudia Gomes. Elenco: Miá Mello. Idealização: Pablo Sanábio. Direção: Joana Lebreiro. Direção de Produção: Carlos Grun e Thábata Tubino. Iluminação: Paulo César Medeiros. Cenário: Mina Quental. Direção de Movimento: Andrea Jabor. Projeções: Vilaroucas Produções. Figurino: Bruno Perlatto e Mariana Safadi.. Produção: Bem Legal Produções.



Serviço:

MÃE FORA DA CAIXA

Temporada: De 9 de agosto a 17 de novembro de 2024 – Sextas e Sábados, 20h, e Domingos, 19h.

Ingressos: R$100 e R$50 e R$ 40 e R$ R$20 (populares, 20% da capacidade)

Duração: 90 minutos. Classificação: 12 anos.

Vendas: Sympla

Teatro Multiplan MorumbiShopping

Avenida Roque Petroni Júnior, nº 1.089, Piso G2, Jardim das Acácias, 04707-900, São Paulo/SP.

Bilheteria abre em dias de espetáculo, 2h antes de cada sessão.

Capacidade: 250 lugares.