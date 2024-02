MG: A capoeira chega ao Bairro Santa Maria com o Contramestre Morate

O ritmo vibrante da capoeira ecoará no Bairro Santa Maria a partir do dia 18 de fevereiro, com as aulas ministradas pelo renomado Contramestre @tallesmorate. Na área de lazer Joaquim Augusto, crianças, adolescentes e adultos serão convidados a mergulhar nesse universo afro-brasileiro, rico em movimentos, música e história.

Para todas as idades:

18h30 às 19h30: A magia da capoeira para crianças de 7 a 15 anos, despertando a coordenação motora, a criatividade e a disciplina.

19h30 às 20h30: Adolescentes a partir de 15 anos e adultos se conectarão com a ancestralidade e a força da capoeira, em um treino dinâmico e energizante.

Mais que um esporte:

Para o Contramestre Morate, a capoeira transcende o esporte, sendo um movimento cultural que celebra a tradição afro-brasileira. “A capoeira é ritmo, movimento e cultura”, ele afirma, convidando a todos para se juntarem a essa jornada de aprendizado e autodescoberta.

Uma oportunidade imperdível:

As aulas são oferecidas pelo importante grupo @capoeiraartebrasil de Timóteo MG, reconhecido por seu compromisso com a promoção da cultura e da arte.

Para mais informações e contato com o Professor Morate:

Facebook: Morate

Instagram: Morate

Junte-se a essa roda de capoeira e vivencie a cultura afro-brasileira em sua plenitude!