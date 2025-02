México registra 11 mil deportações desde início de governo Trump

Desde o início do segundo mandato de Donald Trump, em 20 de janeiro, o México registrou a deportação de quase 11 mil migrantes oriundos dos Estados Unidos, conforme informado pela presidente Claudia Sheinbaum nesta sexta-feira (7). Destes, aproximadamente 2.500 deportados são cidadãos de outras nações.

Acordo entre México e Estados Unidos

Recentemente, Sheinbaum firmou um acordo com Trump para suspender temporariamente as severas tarifas comerciais impostas sobre produtos mexicanos. Em contrapartida, o México se comprometeu a enviar mais de 10 mil agentes da Guarda Nacional para a sua fronteira norte com os Estados Unidos, uma ação voltada para conter o fluxo migratório.

A suspensão das tarifas, que estavam programadas para entrar em vigor na terça-feira (4), foi decidida um dia antes, durante uma conversa telefônica entre os dois líderes. As autoridades americanas expressaram preocupações em relação ao tráfico de drogas na região, especialmente o fentanil, que tem sido uma questão crítica nas políticas de imigração e segurança.

Repactuação sobre repatriações e tarifas

Em coletiva matinal, Claudia Sheinbaum também revelou que o México tem realizado repatriações voluntárias de migrantes deportados para Honduras, utilizando tanto voos quanto transporte terrestre. “As repatriações não foram forçadas. É um processo voluntário“, destacou a presidente durante a entrevista. “Nós os acompanharemos para garantir que possam retornar a seus países de origem“, completou.

No último sábado (1º), Trump havia anunciado a imposição de tarifas de 25% sobre todas as exportações do México e do Canadá, justificando essa medida pelo suposto papel dos dois países na facilitação do trânsito de migrantes irregulares e narcóticos. Durante o fim de semana, Sheinbaum rechaçou as acusações feitas pelo governo Trump sobre uma suposta colaboração do México com cartéis do narcotráfico, descrevendo-as como calúnias infundadas.

É importante ressaltar que os Estados Unidos representam mais de 80% das exportações mexicanas; portanto, qualquer aumento nas tarifas comerciais pode ter um impacto significativo na economia mexicana, que é a segunda maior da América Latina, superada apenas pelo Brasil.