Meu Trampo entra em sua última semana com 300 vagas abertas

O projeto Meu Trampo, realizado pela Besouro de Fomento Social para a Prefeitura de São Paulo, chega à sua última semana com cerca de 300 vagas disponíveis. Mais de 8.000 jovens já foram capacitados nos cursos gratuitos de empreendedorismo desde que o programa foi lançado, no primeiro semestre deste ano.

As últimas aulas dessa temporada ocorrem entre 4 e 8 de dezembro. As inscrições podem ser feitas pelo site www.meutrampoeempreender.com até o dia de início dos encontros. Há turmas em diferentes pontos da cidade. Podem participar jovens de 15 a 29 anos que vivem em situação de vulnerabilidade social nas comunidades da capital.

Desde fevereiro, quando se iniciaram as capacitações, foram organizadas 334 turmas para atender alunos de 139 bairros de São Paulo. O fundador da Besouro, Vinicius Mendes Lima, destaca a abrangência do programa para o fomento de novos negócios e geração de renda.

“A qualificação empreendedora tem a capacidade de empoderar e dar maior autonomia a milhares de jovens com dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. E esses conhecimentos aumentam as chances de sucesso dos empreendimentos, se traduzindo em mais emprego e renda para as famílias e as comunidades”, diz.

A partir da metodologia “By Necessity”, desenvolvida por Vinicius, o curso de capacitação oferece aulas de empreendedorismo para pequenos e novos empreendedores. As aulas abordam temas como criação de marca, desenvolvimento do produto, projeção de vendas, pesquisa de mercado, levantamento de custos, divulgação do negócio e conceitos financeiros.

Ao final do curso, os alunos saem com um plano de negócios pronto para ser executado. A partir daí, esses novos empreendedores têm acompanhamento com especialistas durante 90 dias de incubação.