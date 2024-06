Meu Trampo, curso gratuito de empreendedorismo, tem 700 vagas abertas em SP

O Meu Trampo, programa da Prefeitura de São Paulo, por meio da Coordenação de Políticas para Juventude da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, que oferece capacitação gratuita de empreendedorismo para jovens, tem 700 vagas abertas na capital paulista na primeira semana de junho. Ao todo, serão 23 turmas, com aulas entre 3 e 7 de junho, em diferentes turnos e pontos da cidade.

O curso de capacitação profissional se destina a pequenos e novos empreendedores de 15 a 29 anos, que vivem em situação de vulnerabilidade social. As inscrições podem ser feitas pelo site www.meutrampoeempreender.com, e novas turmas são abertas toda a semana, conforme a demanda.

A partir da metodologia By Necessity, desenvolvida pelo Instituto Besouro, os alunos têm acesso aos princípios básicos da administração, voltados para a abertura de pequenos negócios a zero ou baixo custo.

Ao final do curso, que soma 20 horas divididas em cinco dias, os alunos saem com um plano de negócios pronto para ser executado. Esses novos empreendedores também contam com acompanhamento online durante 90 dias. O índice de sucesso é de 70%, ou seja, de cada 100 pessoas que fazem o treinamento, 70 avançam com um negócio. O incremento médio na renda é de 45%.

“A linguagem e as ferramentas utilizadas permitem que pessoas com qualquer grau de instrução acompanhem as aulas e terminem o curso com o próprio negócio”, explica Vinicius Mendes Lima, fundador da Besouro e autor da metodologia By Necessity.