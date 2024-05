Meu Trampo: curso gratuito de empreendedorismo tem 700 vagas abertas em São Paulo

O Meu Trampo, programa da Prefeitura de São Paulo, por meio da Coordenação de Políticas para Juventude da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, que oferece capacitação gratuita de empreendedorismo para jovens, tem 700 vagas abertas na capital paulista na primeira semana de junho. Ao todo, serão 23 turmas, com aulas entre 3 e 7 de junho, em diferentes turnos e pontos da cidade.

O curso de capacitação profissional se destina a pequenos e novos empreendedores de 15 a 29 anos, que vivem em situação de vulnerabilidade social. As inscrições podem ser feitas pelo site www.meutrampoeempreender.com, e novas turmas são abertas toda a semana, conforme a demanda.

A partir da metodologia “By Necessity”, desenvolvida pelo Instituto Besouro, os alunos têm acesso aos princípios básicos da administração, voltados para a abertura de pequenos negócios a zero ou baixo custo.

Ao final do curso, que soma 20 horas divididas em cinco dias, os alunos saem com um plano de negócios pronto para ser executado. A partir daí, esses novos empreendedores têm acompanhamento on-line durante 90 dias. O índice de sucesso é de 70%, ou seja, de cada 100 pessoas que fazem o treinamento, 70 avançam com um negócio. O incremento médio na renda é de 45%.

“A linguagem e as ferramentas utilizadas permitem que pessoas com qualquer grau de instrução acompanhem as aulas e terminem o curso com o próprio negócio”, explica Vinicius Mendes Lima, fundador da Besouro e autor da metodologia “By Necessity”.