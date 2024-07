‘Meu Malvado Favorito’ é primeira franquia animada a ultrapassar os US$ 5 bilhões

Gru e sua tropa de minions mostram que ainda estão com tudo. “Meu Malvado Favorito 4” se tornou um sucesso de bilheteria internacional, arrecadando até agora US$ 437,8 milhões (cerca de R$ 2,3 bilhões). O número fez com que a franquia se tornasse a primeira de animação a ultrapassar a marca de US$ 5 bilhões (R$ 27 bilhões) da história.

O filme, que chegou aos cinemas brasileiros no início de julho, mostra Gru, dublado por Leandro Hassum, enfrentando mais um de seus inimigos –dessa vez um ex-colega de escola– enquanto lida com a família que está aumentando. Quem dá voz a Gru na versão original é Steve Carrell e nesta nova animação o vilão é dublado por Will Ferrell.

A franquia produzida pela Universal e Illumination estreou nos cinemas em 2010 e desde então não parou de conquistar crianças e adultos. Ela ainda tem mais dois filmes derivados dedicados aos minions, criaturas que ajudam nas vilanias de Gru.

Outro sucesso em cartaz é “Divertida Mente 2”, tendo grande bilheteria em 2024. A animação da Disney e Pixar teve arrecadação internacional de US$ 777,5 milhões (cerca de R$ 4,2 bilhões), o que a torna o quinta filme do tipo de maior bilheteria de todos os tempo, ultrapassando inclusive “Meu Malvado Favorito 3”.

“Twisters” também chegou aos cinemas na semana passada com bom desempenho. O filme da Warner Bros., sequência do de 1996, arrecadou US$ 11,5 milhões (cerca de R$ 62,7 milhões) até agora, quando ainda nem estreou na Europa. Ele é protagonizado por len Powell, Daisy Edgar-Jones e Anthony Ramos e dirigido por Lee Isaac Chung.