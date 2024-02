Meu filho não quer ir à escola, e agora?

A educação é um dos pilares mais importantes da vida e a escola, portanto, tem papel fundamental na rotina de todos. Afinal, é ali que desenvolvemos habilidades, conhecimentos e valores que nos preparam para os desafios da vida adulta.

No entanto, por vezes, nem todas as crianças se sentem confortáveis ou motivadas a frequentar a escola. E não é incomum os pais se depararem com a recusa explícita por parte dos filhos de ir até a instituição de ensino.

Enfrentar esse desafio demanda paciência e estratégia. “Formar crianças que encaram os estudos com determinação vai além de simplesmente fazer elas entenderem a importância da transmissão de conhecimento”, diz Filipe Colombini, psicólogo parental e CEO da Equipe AT. “Lidar com essa resistência envolve capacidade para enfrentar problemas, aprender com os erros e desenvolver habilidades de regulação emocional”, completa.

Desde os primeiros passos na escola, a missão dos pais está longe de ser fácil, mas é ao mesmo tempo muito evidente: preparar os pequenos não apenas para o dia a dia acadêmico, mas também para as complexidades emocionais que vão surgindo no caminho.

“As crianças devem ser ensinadas a ter habiliades emocionais para lidar com os desafios dessa jornada”, diz Colombini.

Veja, a seguir, estratégias indicadas pelo especialista para lidar com essa resistência: