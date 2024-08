Metrô vai reforçar a frota de trens em operação neste domingo (18)

O Metrô preparou uma estratégia especial de oferta de trens para atender aos candidatos que participarão do Concurso Público Nacional Unificado, programado para este domingo (18).

Todas as linhas operadas pelo Metrô (Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata) terão reforço da frota em circulação, em comparação a um domingo habitual, além de trens reservas, de prontidão para atenderem a qualquer momento se alguma necessidade operacional for observada pelo Centro de Controle Operacional que monitora as linhas em tempo real.

Em caso de dúvidas, a Central de Informações do Metrô (0800 770 7722) atende diariamente, das 5h00 à meia-noite.