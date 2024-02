Metrô vai funcionar 24 horas para atender os passageiros que irão ao Sambódromo

O Metrô quer, cada vez mais, fazer parte da vida da população de São Paulo e no Carnaval não poderia ser diferente. Para quem vai para o Sambódromo curtir o desfile das Escolas de Samba poderá contar com o apoio do Metrô na volta.

As estações Portuguesa-Tietê e Palmeiras-Barra Funda estarão abertas para oferecer uma volta para casa segura e rápida. As outras estações estarão só funcionarão como pontos de transferência e saída. A SPTuris e a Liga das Escolas de Samba também estão nessa parceria com o Metrô. Este ano, além do ônibus Metrô – Sambódromo, colocarão ônibus, nas duas ruas laterais do Sambódromo para levar o passageiro até a estação Portuguesa-Tietê.

O Metrô terá uma operação especial também para quem vai curtir os mais de 170 blocos. A frota dos trens será de final de semana com o monitoramento constante do Centro de Controle Operacional e trens reservas que podem entrar, a qualquer momento, para atender com mais conforto os passageiros.

Nas estações com maior demanda, o quadro de funcionários e seguranças será reforçado durante todo o dia.

O Metrô recomenda aos passageiros a compra antecipada das viagens e atenção especial na utilização das escadas rolantes. Vale lembrar também que o consumo de bebidas alcoólicas é proibido no interior das estações e nos trens. Para evitar surpresas desagradáveis, bolsas e mochilas devem ser transportados junto ao corpo e celulares e objetos de valor não devem ficar à mostra.

Caso o passageiro presencie algum comportamento inadequado, pode denunciar a um funcionário, pelo aplicativo Metrô Conecta ou ainda pelo SMS 9 7333 2252. Nossos seguranças estão prontos a atender toda e qualquer ocorrência.