Metrô terá programação cultural na Semana do Dia da Consciência Negra

Para celebrar o Dia da Consciência Negra (20/11), o Metrô preparou uma agenda recheada de apresentações da cultura afro-brasileira. Artistas musicais de samba e MPB, sessões de cinema gratuitas e até um grupo da Escola de Dança de São Paulo vão se apresentar nas estações a partir desta terça-feira (19).

IV Expo Internacional Dia da Consciência Negra

As primeiras apresentações serão na terça-feira, a partir das 18h, com artistas dos mais variados estilos, como Samba, MPB e Rock se apresentando em três diferentes estações, em parceria com a IV Expo Internacional Dia da Consciência Negra da Prefeitura de São Paulo.

Na estação Luz, o destaque é o grupo Os Príncipes do Modão que trazem um estilo único à voz e violão. Já na estação Ana Rosa, a atração será o Samba Jazz que traz um enredo de sambas antigos. Enquanto na estação Tatuapé, os passageiros poderão apreciar a roda de samba formada por Zeca do Cavaco & Amigos.

Ainda na terça-feira, a estação Itaquera receberá sessões de cinema gratuitas entre 16h e 20h, com produções da diretora Sabrina Fidalgo, que irão retratar histórias de pessoas negras, suas lutas diárias e conquistas do cotidiano.

A ação tem o intuito de disseminar a cultura negra tão presente na capital paulistana e fundamental para a formação da cidade.

Escola de Dança de São Paulo

Para encerrar os eventos do Dia da Consciência Negra, a estação São Mateus recebe a Escola de Dança de São Paulo para a apresentação Maculele “Sankofando” na sexta-feira (22), a partir das 18h. O grupo visa o resgate de danças da cultura afro.

Programa Música no Metrô Especial Consciência Negra

O Programa Música no Metrô também conta com uma programação especial apenas com artistas negros.

Na quinta-feira (21), artistas independentes performam na Estação Paraíso. As apresentações terão início às 18h, com a presença da cantora e pianista de samba e MPB Natany Kreski, o cantor de MPB Nico Olliveira e o musicista Rodrigo Tartaruga.

Outras apresentações musicais

Além dessas apresentações especiais para a semana do Dia da Consciência Negra, o Música no Metrô seguirá com outros artistas de diferentes estilos com o intuito de dar visibilidade a artistas independentes, com disseminação de diversos estilos musicais e a regularização de apresentações nas estações.

Na quarta-feira (20), a banda de pop rock Mico Moco traz um repertório de músicas dos anos 80 na estação Tatuapé, a partir das 18h.

Na quinta-feira (21), a estação Paraíso recebe a cantora sertaneja Claudia Lima a partir das 11h.

No mesmo dia na estação Brás, a banda de rock Ordem Solar inicia os trabalhos a partir das 19h.

No sábado (23), o musicista Renjul, se apresenta com músicas dos ritmos Blues, Jazz e Country a partir das 11h.