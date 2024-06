Metrô terá operação estendida neste fim de semana, funcionando 24h

O Metrô será a melhor alternativa para quem vai ao evento “Só Track Boa”, que acontece neste fim de semana na Neo Química Arena, em Itaquera. A operação dos trens vai ser ininterrupta de sexta-feira (14) para sábado (15) e de sábado para domingo (16). Será possível embarcar em qualquer horário na estação Corinthians-Itaquera (Linha 3-Vermelha), enquanto as demais estações da rede de trens e metrô ficarão abertas, apenas para desembarque.

O público que for ao evento poderá utilizar a rampa da estação Corinthians-Itaquera, que é o acesso mais próximo ao estádio. Além do horário estendido, trens reservas também ficarão disponíveis para qualquer necessidade operacional e o passageiro contará com sinalização especial para auxiliar a chegada e saída do evento.

Para informar sobre as alterações na rede, o Metrô vai emitir mensagens sonoras nas estações e nos trens, colocará cartazes nas estações e publicará informativos nas redes sociais. Em caso de dúvidas, a Central de Informações do Metrô pode ser contatada diariamente das 5h à meia-noite, pelo telefone 0800-770-7722.