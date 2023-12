Metrô terá operação estendida neste fim de semana e alterações no funcionamento das linhas 

A operação comercial do Metrô será estendida na madrugada de sábado (16) para domingo (17) e de domingo para segunda-feira (18). Será possível embarcar até às 2h na estação Corinthians-Itaquera (Linha 3-Vermelha), que receberá o público da Turnê Tardezinha, a ser realizada na Neo Química Arena. Todas as demais estações da rede de trens e metrô ficarão abertas, apenas para desembarque, incluindo a Linha 15-Prata que será atendida pelos ônibus do Paese após a 0h de domingo. As transferências para as demais linhas também estão garantidas pelas demais operadoras.

O público que for ao evento poderá utilizar a rampa da estação Corinthians-Itaquera, acesso mais próximo ao estádio. Além do horário estendido, trens reservas também ficarão disponíveis para qualquer de necessidade operacional e o passageiro contará com sinalização especial para auxiliar a chegada e saída do evento.

O Metrô também está preparado para atender aos passageiros que irão comparecer ao show da banda NX ZERO, no estádio Allianz Parque, nos dias 15 e 16 de dezembro. A estação Palmeiras-Barra Funda (Linha 3-Vermelha), contará com comunicação visual específica para orientar os passageiros e reforço do efetivo de segurança. Além disso, a frota dos trens em circulação estará reforçada e trens reservas ficarão disponíveis nas linhas para atender a qualquer momento.

Linha 15-Prata terá manutenção programada no domingo (17)

No domingo (17), todas as estações da Linha 15-Prata do Metrô ficarão fechadas para o público das 4h40 às 13h. A ação vai permitir a realização de manutenção programada no sistema de sinalização e controle dos trens.

Para atender aos passageiros neste período, serão disponibilizados ônibus articulados do sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) entre as estações Vila Prudente e Jardim Colonial. Os ônibus prestarão serviço desde a 0h (madrugada de sábado para domingo), atendendo também o desembarque do público dos eventos culturais da cidade.

Alteração na Linha 3-Vermelha: Obras para instalação de portas de plataforma na Estação Penha-Lojas Besni

No domingo (17), a Linha 3-Vermelha terá alteração em seu funcionamento para que o Metrô prossiga com as obras de implantação das portas de plataforma na estação Penha-Lojas Besni. Uma das plataformas desta estação ficará interditada e a circulação dos trens ocorrerá por via singela (via única), com restrição de velocidade e maior intervalo em toda a extensão da Linha 3-Vermelha, até às 23h.

Durante a interdição, os passageiros devem ficar atentos quanto ao sentido de viagem dos trens. Tanto no sentido Corinthians-Itaquera quanto em direção a Palmeiras-Barra Funda, todos serão atendidos de forma intercalada na mesma plataforma. Os funcionários da estação orientarão o embarque dos passageiros.

Para informar sobre as alterações na rede, o Metrô vai emitir mensagens sonoras nas estações e nos trens, colocará cartazes nas estações e publicará informativos nas redes sociais. Em caso de dúvidas, a Central de Informações do Metrô pode ser contatada diariamente das 5h à meia-noite, pelo telefone 0800-770-7722.