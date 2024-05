Metrô terá operação especial para o feriado prolongado de Corpus Christi

Para atender aos passageiros no feriado prolongado de Corpus Christi, que terá dois grandes eventos em São Paulo, as linhas do Metrô terão operação especial com reforço da oferta de trens em circulação e do quadro de funcionários.

Quinta-feira (30/5) – Feriado de Corpus Christi

Com o evento “Marcha para Jesus” na região de Santana, o Metrô vai ampliar o quadro de funcionários nas estações mais próximas, especialmente em Tiradentes, Carandiru e Santana (Linha 1-Azul), que contarão com direcionamento de fluxo para facilitar a chegada e saída do público. Além do reforço da frota de trens em circulação, comparada a um feriado comum, o Metrô vai dispor de trens reservas para atender as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata, em caso de aumento de demanda. Também haverá comunicação visual e avisos sonoros específicos orientando os passageiros.

Domingo (2/6) – Parada do Orgulho LGBT

A oferta de trens será maior, em relação a um domingo comum, contando também com trens reservas, que serão acrescentados à operação em caso de necessidade. Haverá o reforço no quadro de funcionários, especialmente nas estações Brigadeiro, Trianon-MASP e Consolação (Linha 2-Verde), além de República (linhas 3-Vermelha e 4-Amarela), mais próximas ao evento, que também terão direcionamento de fluxo para melhorar e facilitar a chegada e saída dos passageiros. Essas estações poderão ter acessos fechados em caso de necessidade de controle do fluxo. O Metrô também preparou comunicação visual e avisos sonoros específicos para auxiliar os passageiros.

O Metrô recomenda aos passageiros que irão aos eventos, que adquiram as passagens antecipadamente, evitando filas. Em caso de dúvidas sobre o funcionamento das linhas, o passageiro pode se informar por meio da Central de Informações do Metrô, que atende diariamente das 5h à 0h, pelo telefone 0800-770-7722.