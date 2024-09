Metrô terá estratégias diferenciadas de operação no fim de semana

Quem conhece São Paulo sabe que a cidade nunca dorme. Quase todos os dias e, principalmente, aos fins de semana, o cardápio com diversas atrações, um convite para o paulistano sair de casa e aproveitar para se divertir. Uma forma segura, barata e rápida para chegar aos locais onde acontecem alguns destes eventos é o Metrô. Confira as alterações na operação neste fim de semana, embarque na sua estação e boa diversão!

NFL na Neo Química Arena

De sexta-feira (6) para sábado (7), o Metrô e a CPTM prepararam uma operação especial, com reforço da frota e funcionamento dos trens 24h, para transportar quem vai à primeira partida da National Football League (NFL) no Brasil, na próxima sexta-feira na Neo Química Arena, em Itaquera.

A circulação de trens do Metrô e da CPTM vai acontecer ininterruptamente de sexta para sábado. A partir da meia-noite de sábado, todas as estações funcionarão para desembarque e as estações Corinthians-Itaquera (que atende as linhas 3-Vermelha do Metrô e 11-Coral da CPTM) e Artur Alvim (que atende a Linha 3-Vermelha) ficarão abertas para embarque. Além disso, as integrações permanecerão abertas.

7 de setembro na Avenida Paulista

Em razão da manifestação programada para acontecer na avenida Paulista, no sábado, feriado da Independência, para garantir a viagem com segurança a todos os passageiros, o Metrô irá reforçar a frota de trens em operação na Linha 2-Verde. As estações também contarão com reforço de funcionários nas bilheterias das estações e de agentes de segurança, além de equipes de manutenção prontas para atuar, se necessário, nos equipamentos das estações.

Linha 15-Prata terá testes programados no domingo (8)

No domingo, todas as estações da Linha 15-Prata do Metrô ficarão fechadas para o público das 4h40 às 13h. A ação vai permitir a realização de testes no sistema de sinalização e controle dos trens.

Para atender aos passageiros neste período, serão disponibilizados ônibus do sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) entre as estações Vila Prudente e Jardim Colonial. Os passageiros serão informados sobre esta alteração, por meio de mensagens sonoras e informativos nas redes sociais da Companhia.

Passagem do Tatuzão sob a estação Higienópolis-Mackenzie

A partir das 21h do sábado e ao longo de todo o domingo a estação Higienóplis-Mackenzie, da Linha 4-Amarela, ficará fechada por todo o dia em razão das escavações da tuneladora das obras da Linha 6-Laranja sob esta estação.

Para atender aos passageiros, a concessionária ViaQuatro adotará operação parcial, com circulação de trens entre as estações Vila Sonia e Paulista. O trecho entre as estações Paulista e República será atendido por ônibus gratuitos do sistema Paese, e entre as estações República e Luz haverá Paese Trilhos. A Linha 2-Verde do Metrô contará com reforço da frota de trens em operação para auxiliar no deslocamento dos passageiros.

Para informar sobre as alterações na rede, o Metrô vai emitir mensagens sonoras nas estações e nos trens e publicará informativos nas redes sociais. Em caso de dúvidas, a Central de Informações do Metrô pode ser contatada diariamente das 5h à meia-noite, pelo telefone 0800-770-7722.