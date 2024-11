Metrô reforça segurança e dá dicas para evitar acidentes durante período natalino

Com o Natal se aproximando, a região central de São Paulo, onde estão situados os centros comerciais da 25 de Março e do bairro do Brás, recebem um grande fluxo de consumidores em busca das lembrancinhas de Natal. Para garantir uma viagem segura, o Metrô vai reforçar o efetivo de agentes de segurança em algumas estações.

A medida já foi adotada na estação São Bento, muito utilizada para quem vai às compras na 25 de Março, mas será estendida para outras estações como a do Brás e as que possuem integração com shopping centers como Tatuapé, Corinthians-Itaquera, Tucuruvi e Santa Cruz. Para maior conforto e segurança, além de contar com o apoio dos funcionários, é preciso que os passageiros sigam algumas regras básicas importantes para evitar acidentes ou riscos desnecessários.

Dicas de Segurança:

Procure evitar áreas superlotadas nas plataformas, especialmente nas estações mais movimentadas neste período, geralmente as que são mais próximas das regiões de intenso comércio, como a 25 de Março e o Brás. Ao embarcar dirija-se ao corredor do vagão, evitando ficar na região das portas do trem.

Outro cuidado importante é ter a atenção redobrada nas escadas rolantes. Manter uma distância segura, utilizar o corrimão, segurar a mão das crianças e evitar excesso de bagagem nas escadas são fundamentais para evitar acidentes. Vale lembrar que transportar volumes com dimensões superiores a 150X60X30cm ou que, mesmo dentro das proporções permitidas, causem transtorno ou tragam risco aos demais passageiros é proibido.

Correr nas plataformas ou nas escadas é um convite para tombos e tropeços. Pressa e segurança não combinam. Sentar-se no chão, degraus ou muretas ou deitar-se no piso de estações e trens é outra prática que oferece risco de acidentes e atrapalha a circulação das pessoas.

Proteger objetos de valor é sempre mais seguro. Mantenha seus pertences pessoais seguros e evite expor objetos de valor, como carteiras e celulares em locais de aglomeração.

Bolsas e mochilas devem ser transportadas junto ao corpo.

Respeitar a sinalização das estações e dos trens também evita incômodos. Preste atenção às placas de orientação e sinalização para evitar confusão. Nunca ultrapasse a faixa amarela da plataforma antes do trem abrir as portas. Qualquer dúvida, a orientação é consultar um funcionário ou ligar para a Central de Atendimento do Metrô no 0800-770-7722, das 5h à meia-noite.

Prevenção é a Melhor Opção

É fundamental que os passageiros tomem medidas preventivas para garantir uma viagem segura e confortável.

Com essas dicas simples, o passageiro pode contribuir para uma temporada de compras de Natal segura e agradável no Metrô.

Caso o passageiro presencie algum comportamento inadequado, pode denunciar a um funcionário, pelo aplicativo Metrô Conecta ou ainda pelo SMS 9 7333 2252. Nossos seguranças estão prontos a atender toda e qualquer ocorrência.

Lembre-se: segurança é responsabilidade de todos.