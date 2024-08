Metrô, Procon e CPS estão com vagas abertas para estudantes

A Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô, a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon, e o Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE abriram vagas para os processos seletivos de estágio.

Na Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô o processo seletivo de estágio é para estudantes do nível médio. São 20 vagas mais cadastro reserva para estagiar na cidade de São Paulo. Para se candidatar às vagas é necessário se inscrever gratuitamente no link https://pp.ciee.org.br/vitrine/12497/detalhe até às 12 horas do dia 19/08/2024.

Os aprovados e contratados para as vagas receberão bolsa auxílio no valor de R$ 660,00 por mês – jornada 30h semanais, além de Bilhete de Serviço do METRÔ-SP com acesso gratuito ao sistema metroferroviário (METRÔ e CPTM), de uso pessoal e intransferível (exceto linhas concedidas à iniciativa privada). O auxílio transporte será de uma cota por dia no valor referencial de duas passagens de ônibus do município de São Paulo, máximo de 20 cotas por mês. Os contratados recebem ainda auxílio refeição de R$ 1.158,24 por mês e auxílio alimentação de R$ 667,34 por mês.

As vagas do Procon são destinadas aos estudantes de Ensino Médio e Superior na cidade de São Paulo e apenas nível médio nos municípios de Campinas, Presidente Prudente, Santos, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. Os valores da bolsa auxílio são de R$ 475,05 por mês (20h semanais) e R$ 712,57 por mês (30h semanais) para o Ensino Médio e R$ 937,59 por mês (30h semanais) para o Ensino Superior. Os aprovados e contratados recebem também R$ 8,80 de auxílio transporte por dia estagiado. As inscrições vão até dia 19/08 no link: https://pp.ciee.org.br/vitrine/12510/detalhe

Já o Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” abriu 1.492 vagas mais formação de cadastro reserva para diversos cursos, contemplando diversas cidades do Estado de São Paulo. As oportunidades contam com bolsa auxílio nos valores de R$ 475,05 por mês (20h semanais) e R$ 712,57 por mês (30h semanais) para o Ensino Médio; R$ 525,05 por mês (20h semanais) e R$ 712,57 por mês (30h semanais) no caso do Ensino Técnico; e R$ 937,59 por mês (30h semanais) para os estudantes do Ensino Superior. As vagas são voltadas para diversos cursos e ofertam ainda auxílio transporte de R$ 8,80 por dia estagiado e auxílio alimentação de R$ 6,00 por dia estagiado.

As inscrições e a prova on-line devem ser feitas até dia 02/09/2024 através do Portal CIEE no link: https://pp.ciee.org.br/vitrine/12510/detalhe