Metrô liga novos túneis da expansão da Linha 2-Verde com a estação Vila Prudente

Mais uma importante etapa da expansão da Linha 2-Verde foi alcançada nesta quinta-feira (18), com a ligação dos túneis que conectam a estação Vila Prudente, em funcionamento, ao Poço de Ventilação e Saída de Emergência (VSE) Falchi Gianini, na região da Vila Prudente, que faz parte do trecho em obras.

São dois túneis – um para cada via – desde o VSE Falchi Gianini até o trecho operacional da linha. Cada túnel tem 284 metros de comprimento, com diâmetro de 7,56 metros. Para construí-los, foi utilizado o método NATM, por escavadeiras, com a retirada de 31 mil m³ de terra, que equivale a 4.600 caminhões.

A partir deste VSE, seguindo em direção à futura estação Orfanato, será apenas um túnel para as duas vias, com diâmetro de 11,66 metros, que será construído pela tuneladora Shield, mais conhecida como Tatuzão. Neste momento, a tuneladora está no canteiro da estação Anália Franco, preparando a retomada dos trabalhos tendo como destino final o Falchi Gianini.

Também no Falchi Gianini, ocorrem trabalhos para a escavação de outros dois túneis paralelos que abrigarão vias de estacionamento de trens, que poderão ser utilizados para a inserção de composições na operação e uso em estratégias operacionais.

A conclusão destes túneis marca uma fase importante do projeto de expansão, sendo a primeira conexão da obra com um trecho em operação. Agora, inicia-se as atividades de impermeabilização e montagem da armação, formas e concreto que revestem o túnel.

A Linha 2-Verde chegará até a Penha, conectando-se com a Linha 3-Vermelha. Ao todo, 1,2 milhão de pessoas serão beneficiadas com 8 novas estações: Orfanato, Santa Clara, Anália Franco, Vila Formosa, Santa Isabel, Guilherme Giorgi, Aricanduva e Penha. A expansão tornará a Linha 2-Verde a mais extensa do sistema com 23 quilômetros. Também vai diminuir os tempos de trajeto da população da Zona Leste e redistribuir o fluxo de passageiros de toda a rede sobre trilhos.

Ampliação da Linha 2-Verde

Com investimento exclusivo do Governo de São Paulo, na ordem de R$ 13,4 bilhões, a ampliação da Linha 2-Verde ocorre entre a Vila Prudente e a Penha, para construir mais 8,4 km (sendo 8 km operacionais) de vias e oito novas estações, cruzando a zona leste de São Paulo. A meta é concluir a primeira etapa, de Vila Prudente a Vila Formosa, até 2026, enquanto o segundo trecho, de Vila Formosa a Penha, está previsto para 2027. Quando pronto, o novo trecho vai agilizar o trajeto dos moradores da região leste e facilitar a chegada às demais regiões de São Paulo, além de redistribuir a demanda de passageiros nas demais linhas de metrô e trem, trazendo mais conforto às pessoas.