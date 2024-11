Metrô leva Banda dos Seguranças ao SP Gastronomia 2024 

Neste sábado (9), a Banda dos Seguranças do Metrô (BSM) se apresentará pela primeira vez no palco do SP Gastronomia 2024, um dos maiores eventos de gastronomia e cultura do estado, que acontece no Parque Villa Lobos. A participação da BSM homenageia os 50 anos de operação do Metrô, que tem sido essencial para a mobilidade e o desenvolvimento da cidade.

O SP Gastronomia é promovido pelo O Globo, CBN e jornal Valor, e conta com renomados restaurantes como A Casa do Porco, Capim Santo e Mocotó, oferecendo pratos especiais a preços acessíveis, além de atrações musicais. No sábado, às 15h30, a BSM levará um repertório vibrante para o palco, que também receberá renomados artistas como Paulo Ricardo, Mariana Aydar e Xande de Pilares.

Além do show, o Metrô conta com ativações exclusivas no festival: um espaço temático com bancos de trem para degustação de pratos e totens em formato de catraca que destacam regiões gastronômicas acessíveis de Metrô, como Vila Mariana e Vila Madalena. Visitantes com dificuldades de locomoção também serão transportados por um carrinho estilizado como trem, reforçando o slogan “De Metrô, você chega mais rápido”.

Essa ação reforça o compromisso do Metrô em facilitar o acesso às melhores experiências da cidade, integrando transporte, cultura e gastronomia.