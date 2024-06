Metrô interdita duas escadas da estação Penha para obras de ampliação e integração

O Metrô deu início a interdição de duas escadas da estação Penha-Lojas Besni, para começar as obras de ampliação do mezanino da estação e a construção de um novo corredor de transferência para a integração as linhas 2-Verde e 11- Coral.

Uma escada rolante e uma fixa de acesso do mezanino para a plataforma foram desativadas e isoladas por tapumes para oferecer segurança aos passageiros. O acesso ao local poderá ser feito por outras três escadas rolantes, além de uma escada fixa e elevador. Essa intervenção não afeta a operação dos trens.

No mês passado, o Metrô realizou um simulado de interdição para avaliar os impactos do bloqueio dessas escadas e interdição parcial da plataforma. Todas as novas orientações de fluxo aos passageiros são divulgadas por cartazes afixados em locais estratégicos na estação, mensagens sonoras e pelos funcionários disponíveis para auxílio.

As obras na Penha fazem parte do projeto de ampliação da Linha 2-Verde, que construirá duas novas estações (uma para a Linha 2 e uma para a Linha 11-Coral da CPTM), além de ampliar a já existente da Linha 3-Vermelha, preparando-a para a integração entre linhas. Durante as obras, com duração prevista para até 24 meses, os passageiros terão que conviver com alguns inconvenientes no dia a dia, como a diminuição de escadas rolantes e de alguns espaços do mezanino que serão interditados e fechados por tapumes para a execução das obras.

Complexo Penha

O complexo de estações da Penha contempla a entrega de uma nova estação subterrânea para a Linha 2-Verde, uma estação em superfície para a Linha 11-Coral da CPTM, além da conexão com a existente estação da Linha 3-Vermelha do Metrô e sua ampliação. Esse terminal multimodal vai ajudar a redistribuir o fluxo de passageiros e dar novas opções de trajeto, facilitando a chegada dos moradores da zona leste às regiões da Paulista, Sul e Sudoeste.

O complexo terá cerca de 25 mil m² de área construída, 43 escadas rolantes e oito elevadores. Para a estação da Linha 2, a área será de 17,5 mil m², com 25 metros de profundidade. Serão 30 escadas rolantes e 16 fixas, com seis elevadores. Já a estação da Linha 11 ficará entre as estações das linhas 3-Vermelha e 2-Verde, contando com 7 mil m² de área construída, 13 escadas rolantes, três fixas, dois elevadores e quatro diferentes níveis.

Todo o complexo, incluindo a estação da Linha 3 já existente, deverá receber 102 mil passageiros por dia, tornando-se a estação mais movimentada do novo trecho da Linha 2-Verde. A ampliação desta linha vem sendo feita pelo Metrô que está construindo oito novas estações e 8,4 km de vias entre a Vila Prudente e a Penha.