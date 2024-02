Metrô Fradique Coutinho ganha bloco de Carnaval nos 4 dias de folia

Para quem normalmente utiliza estações de metrô como pontos de encontro e deslocamento para ir a agitos carnavalescos, desta vez o Carnaval será celebrado dentro do metrô, literalmente. Nos quatro dias de folia (10 a 13 de fevereiro), a estação de metrô Fradique Coutinho, na Linha 4 – Amarela, em São Paulo, se transforma no “Bloco do Não Te Abandona” para celebrar o Carnaval da marca. Com música ao vivo e sprayzadas de Rexona, os foliões estarão protegidos e com mais confiança para curtir o feriado.

A área interna da entrada da estação da ViaQuatro se transformará em um cenário inspirador aos foliões, cheio de cores e brilho, em um ambiente instagramável de botar pra ferver. No palco em formato de trio elétrico, muita música com um repertório repleto de marchinhas e outros hits carnavalescos para agitar a folia na Fradique.

Nos quatro dias de Estação do Fervo, o bloco carnavalesco seguirá o mesmo roteiro: a folia começa na estação e, posteriormente, parte com seu som ritmado para dentro de um vagão inteiramente adesivado por Rexona, convidando os foliões para uma jornada inédita de Carnaval em movimento. Haverá também a distribuição de brindes, como viseira, leque e bucket hat e a distribuição de muita confiança em forma de “sprayzadas” para promover a experimentação do desodorante.

Promotores de Rexona vão estar na estação da linha amarela distribuindo brindes e acessórios de Carnaval. Reduto do Bloco do Não Te Abandona nos quatro dias de Carnaval, o metrô Fradique Coutinho foi escolhido especialmente para abrigar o Carnaval de Rexona. A estação fica em um ponto estratégico do agito carnavalesco de São Paulo, em uma região com diversos blocos programados para os dias de fervo.

“Folião que é folião sabe bem da importância de ter confiança o bastante para se movimentar muito durante os dias de Carnaval, sem se preocupar com suor ou mau odor. Criamos uma ativação para que as pessoas vivenciem uma das maiores manifestações culturais do país de maneira inédita e sintam na pele, literalmente, como essa folia é potencializada quando se tem mais proteção e confiança! Afinal Rexona não te abandona, protegendo os foliões para se jogarem nesse Carnaval”, explica Viviane Ramos, diretora de Marketing de Desodorantes da Unilever.

A ação no metrô foi criada pela Energy BBDO com execução da Accuracy. A experiência no transporte público de São Paulo integra a campanha “Bota Pra Ferver”, de Rexona, que prepara o seu maior Carnaval de todos os tempos, “sprayzando” foliões com os antitranspirantes da marca em diversos fervos pelo país para curtir a folia com confiança, sem preocupação com suor e odor.

O clima contagiante de Carnaval e a proteção superior* da marca inspiraram ainda ativações criativas de mídia exterior (OOHs) espalhadas por diversas cidades do país, convidando as pessoas a se jogarem com confiança nesse Carnaval protegidos com os antitranspirantes Rexona.

Embaixadora de Rexona na folia carnavalesca, Anitta vai passar a sensação de estar bem pertinho dos brasileiros neste período carnavalesco em publicidades digitais da marca em OOHs, videowall, relógio de rua, eletromidia, entre outros formatos. A imagem da cantora com os antitranspirantes Rexona estará presente nas peças de comunicação da marca em estações de metrô de São Paulo, VLT no Rio de Janeiro, aeroporto de Salvador e em publicidades digitais externas pelo país. Inspirados pela essência da marca, todos os OOHs de Rexona para o Carnaval possuem animações e se movimentam, passando a sensação de ferveção o tempo todo.

Bloco do Não Te Abandona na estação Fradique Coutinho

Dias: 10, 11, 12 e 13 de fevereiro

Horário: das 9 às 21 horas (com banda carnavalesca das 9h às 18h30)

Local: estação Fradique Coutinho, Linha Amarela, Rua Fradique Coutinho, Nº 28