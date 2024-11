Metrô em SP recolhe eletroeletrônicos em estações até 30/11

Até o dia 30 de novembro, 14 estações do Metrô de São Paulo contam com coletores para o descarte consciente de eletroeletrônicos de pequeno e médio porte, bem como pilhas e baterias. A ação visa incentivar a população a se desfazer desse tipo de resíduos de forma ambientalmente correta, gerando benefícios sociais, ambientais e econômicos, por meio da reciclagem.

A iniciativa tem o objetivo de facilitar o acesso das pessoas aos pontos de coleta, além de ajudar na educação da população sobre a importância do descarte correto de produtos eletroeletrônicos, um dos tipos de lixo com maior impacto ambiental. O recebimento desses resíduos faz parte do sistema de logística reversa, que se relaciona com a economia circular, que conta com diversos elos. Um deles é o consumidor, que tem papel fundamental para garantir que os insumos retornem ao ciclo produtivo após a reciclagem, fazendo a entrega nos locais adequados.

“O descarte correto de eletroeletrônicos é essencial para minimizar o impacto dos resíduos sólidos no planeta. Estamos contentes em facilitar o acesso ao descarte adequado para milhões de pessoas que utilizam o Metrô de São Paulo diariamente”, afirma Ademir Brescansin, gerente executivo da Green Eletron.

A ação está disponível em 14 estações do Metrô de São Paulo, estrategicamente localizadas para abranger locais de grande circulação:

Linha 1 – Azul: Jabaquara, Luz, Saúde, Tucuruvi

Linha 2 – Verde: Clínicas, Paraíso, Tamanduateí, Sacomã

Linha 3 – Vermelha: Palmeiras – Barra Funda, República, Sé, Tatuapé

Linha 15 – Prata: São Mateus, Vila Prudente

Os passageiros podem descartar dispositivos pequenos e médios, como celulares, computadores, cabos, fones, carregadores, pilhas, baterias, secadores de cabelo, chuveiros, calculadoras, consoles de videogame, entre outros itens eletroeletrônicos de pequeno e médio porte que estejam quebrados ou em desuso. Acesse a lista completa de produtos que podem ser descartados, além de pilhas e baterias, aqui.

A ação faz parte da programação oficial da Virada Sustentável 2024 e reflete um esforço contínuo para tornar São Paulo uma cidade mais consciente e sustentável. O apoio do Metrô de São Paulo reforça a importância da sustentabilidade para todos e promove a responsabilidade compartilhada no descarte adequado de eletroeletrônicos. A participação da Green Eletron e da Coopermiti, por sua vez, viabiliza o recolhimento dos produtos e sua destinação ambientalmente adequada.

“A sustentabilidade depende de parcerias entre atores interessados em fazer a diferença. Por isso convidamos o cidadão paulistano para mais essa iniciativa, que completa quatro anos em 2024”, finaliza Brescansin.

Serviço

Pontos de Entrega Voluntária de resíduos eletroeletrônicos no Metrô de São Paulo

Período: até 30 de novembro de 2024

Locais: estações do Metrô Jabaquara, Luz, Saúde, Tucuruvi, Palmeiras – Barra Funda, República, Sé, Tatuapé, Clínicas, Paraíso, Tamanduateí, Sacomã, São Mateus e Vila Prudente

Horário: durante o funcionamento das estações