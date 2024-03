Metrô é a melhor opção para quem vai ao 2024 São Paulo E-Prix no Sambódromo do Anhembi

O Metrô é a melhor opção de transporte para quem vai ao 2024 São Paulo E-Prix que acontece neste sábado (16) no Sambódromo do Anhembi. Além da rapidez e facilidade para acessar o local do evento que contará com bloqueios viários, dificultando a chegada por carro, o público vai colaborar com o meio ambiente, utilizando um meio de transporte movido à energia limpa que pouco polui, assim como os carros que vão competir na prova.

A estação Portuguesa-Tietê (Linha 1-Azul) é a mais próxima do local do evento e contará com serviço gratuito de traslado até o sambódromo, por meio de ônibus elétricos, seguindo o modelo sustentável do Metrô e da competição de corrida. Já nas catracas da estação haverá promotores auxiliando o público e direcionando-o para a Avenida Cruzeiro do Sul (sentido Centro), onde estarão os veículos de transfer.

Além de ser a melhor forma de chegada ao evento, o Metrô está conectado à Fórmula E pela sustentabilidade. Assim como o Metrô, os carros dessa modalidade de corrida também são movidos a eletricidade, proporcionando rapidez.

Para Lucas Di Grassi, piloto de Fórmula E que vai participar do circuito em São Paulo e conheceu o funcionamento do Metrô no último domingo (10), a rapidez movida à energia elétrica do Metrô impressiona. “Aprendi que os mesmos 300Kw/h que impulsionam o Fórmula E a mais de 300km/h são os mesmos que deslocam um carro do Metrô, com 300 pessoas, a 80km/h”.

Com a premissa da sustentabilidade, o Metrô de São Paulo transporta a população da cidade de uma forma limpa, tornando-se fundamental para a mobilidade sustentável por comportar um número maior de passageiros, possibilitando viagens mais rápidas e reduzindo a quantidade de veículos movidos a combustão que circulam pelas ruas da cidade. Essas características ajudam a diminuir congestionamentos e, consequentemente, o consumo de combustível, evitando as emissões atmosféricas. Somente em 2023, o funcionamento do Metrô evitou a emissão de 648 mil toneladas de CO2 no ar.

Como chegar à estação Portuguesa Tietê

Pela Linha 1-Azul: Se estiver na região norte, basta embarcar no sentido Jabaquara e descer na estação Portuguesa-Tietê; Se estiver na região centro ou sul, embarque no sentido Tucuruvi e desça na estação Portuguesa Tietê.

Pela Linha 2-Verde: Vá até a estação Paraíso ou Ana-Rosa, faça a transferência para a Linha 1-Azul e embarque sentido Tucuruvi para chegar à estação Portuguesa-Tietê.

Pela Linha 3-Vermelha: Vá até estação Sé, faça a transferência para a Linha 1-Azul e embarque sentido Tucuruvi para chegar à estação Portuguesa-Tietê.

Pela Linha 4-Amarela: Vá até a estação Luz, faça a transferência para a Linha 1-Azul e embarque sentido Tucuruvi para chegar à estação Portuguesa-Tietê.

Pela Linha 5-Lilás: Vá até a estação Santa Cruz, faça a transferência para a Linha 1-Azul e embarque sentido Tucuruvi para chegar à estação Portuguesa-Tietê.

Pela Linha 15-Lilás: Vá até a estação Vila Prudente e faça a transferência para a Linha 2-Verde. Embarque sentido Vila Madalena e desça na estação Ana Rosa ou Paraíso. Faça a transferência para a Linha 1-Azul e embarque sentido Tucuruvi para chegar à estação Portuguesa-Tietê.

Outras opções: Consulte o site do Metrô (metro.sp.gov.br) e acesse a seção “Para onde você vai?”.