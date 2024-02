Metrô é a melhor opção para continuar curtindo o carnaval neste fim de semana 

Neste fim de semana de pós- carnaval todas as linhas do Metrô de São Paulo funcionarão normalmente. A frota de trens em operação será reforçada e todas as linhas terão trens reservas em pontos estratégicos para atender rapidamente se necessário.

Mais funcionários e seguranças nas estações

Nas estações que ficam mais próximas às festividades programadas, haverá reforço de seguranças e de funcionários nas estações. Os passageiros serão orientados por mensagens sonoras e cartazes. Direcionadores de fluxo serão utilizadas para organizar o embarque e o desembarque.

Transporte para o sambódromo nas estações Portuguesa-Tietê e Palmeiras-Barra Funda

A opção para quem for curtir os desfiles das escolas de samba no Anhembi é seguir até as estações Portuguesa-Tietê, na Linha 1-Azul, ou Palmeiras-Barra Funda, na Linha 3-Vermelha, onde linhas de ônibus especiais da SPTrans e Vans do ATENDE sairão para o sambódromo.

Estação República terá alguns acessos fechados por questões de segurança

Na estação República, da Linha 3-Vermelha, durante os desfiles dos blocos, os acessos Praça da República, 7 de abril e Barão de Itapetininga serão fechados e poderão ser abertos em caso de necessidade operacional. Os passageiros poderão utilizar os acessos Caetano de Campos e Arouche.

Antecipe a compra das suas viagens

O Metrô recomenda aos passageiros a compra antecipada das viagens e atenção especial na utilização das escadas rolantes. Vale lembrar também que o consumo de bebidas alcoólicas é proibido no interior das estações e nos trens.

Não exponha objetos de valor ao deixar as estações

Para evitar surpresas desagradáveis, bolsas e mochilas devem ser transportados junto ao corpo e celulares e objetos de valor não devem ficar à mostra.

Denuncie se presenciar atitudes inadequadas

Caso o passageiro presencie algum comportamento inadequado, pode denunciar a um funcionário, pelo aplicativo Metrô Conecta ou ainda pelo SMS 9 7333 2252. Nossos seguranças estão prontos a atender toda e qualquer ocorrência.