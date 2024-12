Metrô do Rio implementa Bilhete Digital para a festividade de réveillon

Os passageiros que optarem pelo metrô para chegar à celebração de Ano Novo na orla carioca deverão adquirir o bilhete digital via QR Code. Esta medida foi anunciada pela MetrôRio, que informou que essa será a única forma disponível para a compra do bilhete especial.

Os interessados poderão efetuar a compra por meio do aplicativo ou do site oficial da MetrôRio até as 18h do dia 31 de dezembro. O pagamento poderá ser realizado utilizando cartão de crédito ou através do PIX, com acesso ao bilhete liberado imediatamente após a confirmação da transação.

Os bilhetes especiais são disponibilizados em diferentes faixas horárias e possuem um número limitado de vendas. A utilização desse bilhete será obrigatória entre as 19h do dia 31 de dezembro e as 5h do dia 1º de janeiro de 2025. Cada faixa horária contará com uma cor específica para facilitar a identificação.

Vale ressaltar que existe um limite máximo de dez bilhetes por transação. Para garantir a gratuidade, crianças menores de seis anos que estejam acompanhadas por um adulto, além de pessoas com mais de 65 anos e aquelas com deficiência, deverão apresentar um documento original que comprove seu direito ao benefício.