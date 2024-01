Metrô dá continuidade à instalação das Portas de Plataforma 

A Linha 3-Vermelha do Metrô terá operação diferenciada neste domingo (28) para a continuidade das obras de instalação de Portas de Plataforma na estação Artur Alvim. Entre 4h40 e 14h, uma das plataformas dessa estação ficará fechada e os passageiros utilizarão a outra para embarque e desembarque nos dois sentidos da linha.

No período da interdição, a circulação dos trens no trecho entre as estações Artur Alvim e Patriarca vai ocorrer por uma única via, com maior intervalo em toda a extensão da linha. Os funcionários orientarão os passageiros para auxiliar o embarque. O Metrô também emitirá mensagens sonoras nas estações e trens, além de afixar cartazes nas estações.

Em caso de dúvidas sobre o funcionamento das linhas, o passageiro também poderá se informar por meio da Central de Informações do Metrô, que atende diariamente das 5h à 0h, pelo telefone 0800-770-7722.

Instalação das Portas de Plataforma

A alteração na Linha 3-Vermelha é necessária para a realização do reforço estrutural em uma das plataformas da estação Artur Alvim, que vai receber as portas. Esses equipamentos ampliam a segurança dos passageiros e reduzem o número de interferências na via que prejudicam a circulação dos trens. A etapa seguinte compreende a instalação dos módulos das portas, sucedida pela automação e testes de funcionamento até o início de seu funcionamento.

O Metrô está instalando Portas de Plataformas nas estações das linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha. A Artur Alvim, junto a estação Patriarca, é mais uma da Linha 3 a receber os equipamentos que já funcionam nas estações Vila Matilde, Belém, Bresser-Mooca e Pedro II. A empresa instalou essas portas nas estações Guilhermina-Esperança, Corinthians-Itaquera, Palmeiras-Barra Funda e Carrão-Assaí Atacadista, que passam pelos protocolos de automação e testes de segurança para entrarem em operação. Na estação Penha, os equipamentos começaram a ser montados.

Além destas, as portas já foram instaladas pelo Metrô e estão em pleno funcionamento nas 17 estações da Linha 5-Lilás, 11 estações da Linha 15- Prata, duas estações da Linha 1-Azul (Jabaquara e Tucuruvi), e quatro estações da Linha 2-Verde (Vila Prudente, Tamanduateí, Sacomã e Vila Madalena).