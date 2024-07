Metrô da Cidade do México vai reforçar segurança após gravação de vídeo íntimo em vagão

A gravação de um vídeo íntimo dentro de um vagão da Linha 6 do metrô da Cidade do México virou uma polêmica no país vizinho dos Estados Unidos. O Sistema de Transporte Coletivo (STC) da capital mexicana anunciou nesta quarta-feira (10), que irá reforçar a segurança nos carros e nas estações após o episódio envolvendo a influenciadora Luna Bella.

Na segunda-feira (8), diversos usuários compartilharam no X (antigo Twitter) cenas de um vídeo de conteúdo sexual gravado na frente de dezenas de passageiros no metrô. Bella estava acompanhada por dois homens nas filmagens.

Em nota, o órgão informou que após uma investigação detectou que os vídeos fazem parte de contas de particulares e que as pessoas nas imagens não são usuárias do transporte público e, de forma consensual, atuavam na gravação. “O Metrô expressa seu respeito à liberdade de expressão nas redes sociais, porém reprova a utilização das instalações para gerar popularidade”, diz o comunicado.

Luna Bella é Verónica Meléndez, uma influenciadora, empresária, modelo e atriz de filmes adultos bastante conhecida no México. Em 2012, ela ganhou após gravar um vídeo semelhante no metrô da cidade de Monterrey, México. Durante uma entrevista em 2018, ela contou que dificuldades econômicas a levaram à prostituição. Atualmente, Luna conta com 2,5 milhões de inscritos no YouTube e mais de 183 mil seguidores no Instagram.