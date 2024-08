Metrô convida passageiros a participarem da criação do livro de seus 50 anos de operação

Em comemoração aos seus 50 anos de operação, o Metrô de São Paulo abriu inscrições para que os passageiros compartilhem suas histórias inesquecíveis vividas nesta longa jornada, que poderão fazer parte de uma publicação memorável.

As melhores histórias poderão ser publicadas em um livro comemorativo aos 50 anos de operação do primeiro metrô do Brasil, além de fazer parte de um hotsite especial, dedicado a mostrar essas memórias, que será disponibilizado na página oficial do Metrô na internet.

Desde aquele encontro inesperado, uma amizade ou namoro que começou em alguma estação, até a viagem que mudou o dia de alguém, a empresa pretende ouvir e celebrar esses momentos especiais, que ajudaram a construir as cinco décadas do maior sistema de metrô do país, que fará aniversário em 14 de setembro. Os funcionários do Metrô também foram convidados a compartilharem suas histórias.

Para participar, basta enviar sua história, preenchendo um formulário disponível no link