Metrô conclui etapa de coleta de dados da Pesquisa Origem e Destino

O Metrô concluiu a coleta de dados para a Pesquisa Origem e Destino (OD). A etapa da pesquisa de campo, captou informações de 32 mil domicílios por toda a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e agora será iniciada a tabulação dos dados para a divulgação até o fim do ano.

A elaboração da OD foi antecipada pelo Metrô para entender os impactos da pandemia da Covid-19 nos deslocamentos das pessoas e a coleta dos dados foi feita ao longo de oito meses desde o ano passado em 527 zonas pelos 39 municípios da RMSP.

O trabalho de coleta envolveu entrevistas com todos os integrantes dos domicílios para saber quantos, quais e como são feitos seus deslocamentos ao longo de um dia, além de perguntas socioeconômicas e de avaliação se houve mudança das pessoas em seus hábitos de viagem durante a pandemia da Covid-19.

Esta fase da OD compreendeu também a etapa de Viagens Externas, que realizou a contagem classificada de veículos em rodovias de acesso à RMSP, por meio de equipamentos eletrônicos instalados em locais estratégicos. Também foram pesquisados os passageiros dos aeroportos de Cumbica (Guarulhos) e Congonhas (São Paulo), além dos terminais rodoviários do Tietê, Barra Funda e Jabaquara, bem como pontos de parada de ônibus fretados próximos às estações de metrô.

Essa é a sétima edição da pesquisa que tradicionalmente vinha sendo realizada a cada 10 anos, desde 1967, para apurar todas as formas de deslocamento realizadas na Grande São Paulo. Esse levantamento proporciona dados que mostram com precisão de onde, para onde, de que forma e o motivo pelo qual as pessoas fazem suas viagens diárias. Os resultados auxiliam no planejamento de todas as redes de transporte e estruturas de mobilidade, além de setores como logística, segurança e saúde.

O que é a Pesquisa Origem Destino (OD)

A OD tem o objetivo de saber para onde e como as pessoas estão se locomovendo, além de descobrir os motivos dessas viagens. Seus resultados estabelecem o diagnóstico do padrão de viagens na Região Metropolitana de São Paulo e subsidiam o planejamento dos projetos de transporte. As linhas de metrô de São Paulo, por exemplo, são projetadas a partir das simulações de demanda de passageiros feitas com o uso dos dados fornecidos pela OD.

Os resultados da pesquisa são também utilizados em modelagens de estudos dos setores de urbanismo, logística, segurança, saúde, educação e outros. Com a metodologia sistematizada em São Paulo, semelhante às consagradas em Londres e Paris, hoje, grandes cidades brasileiras, capitais e regiões metropolitanas aplicaram as pesquisas origem e destino nos seus planos de mobilidade e logística.

A OD sempre foi feita a cada 10 anos pelo Metrô desde 1967. A partir dessa pesquisa foi elaborado o primeiro plano para a construção da rede básica de metrô de São Paulo. Com as pesquisas realizadas ao longo destes anos, foi possível perceber as grandes mudanças ocorridas na metrópole e planejar as melhores maneiras de promover o deslocamento das pessoas.