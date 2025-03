Metrô avança na instalação de portas de plataforma na futura Linha 17-Ouro

As obras da Linha 17-Ouro do Metrô de São Paulo avançam em ritmo acelerado, com a instalação das portas de plataforma (PSDs) em diferentes estágios nas estações do futuro monotrilho. Esse equipamento é fundamental para a segurança dos passageiros e eficiência da operação, ao evitar quedas acidentais nos trilhos, otimizar o embarque e desembarque e evitar interferências na via.

Atualmente, as portas de plataforma estão em processo de montagem nas futuras estações Vereador José Diniz, Campo Belo e Aeroporto de Congonhas.

Em Vereador José Diniz, as instalações mecânica e elétrica já foram concluídas, com a energia de baixa tensão já disponível para início dos testes de comissionamento.

Na estação Campo Belo, as montagens mecânica e elétrica estão em andamento, com a instalação de postes, travessas, soleiras e módulos de vidro. Já na Aeroporto de Congonhas, a montagem mecânica das portas prossegue com o içamento dos módulos de vidro para a plataforma.

O cronograma de implantação das portas de plataforma segue a evolução das obras da Linha 17-Ouro. Em estações como Brooklin e Vila Cordeiro, as primeiras etapas da instalação já foram iniciadas, como a montagem das colunas.

Enquanto isso, as portas das estações Morumbi, Washington Luís e Chucri Zaidan já chegaram ao Porto de Navegantes em Santa Catarina e têm previsão de transporte para o Pátio Água Espraiada na próxima semana.

Com 6,7 km de extensão e integração com as linhas 5-Lilás e 9-Esmeralda, a Linha 17-Ouro ligará o Aeroporto de Congonhas à rede metroferroviária de São Paulo, beneficiando cerca de 100 mil passageiros por dia quando entrar em operação. As obras seguem em ritmo acelerado, com previsão de conclusão para 2026.