Metrô assina contrato para melhoria de cobertura celular e Wi-Fi nas estações e trens

O Metrô de São Paulo assinou nesta quarta-feira (13) contrato com o Consórcio Winity Arion para a concessão da infraestrutura de telecomunicações da Companhia, que vai melhorar a cobertura de sinal de telefonia celular, com as bandas 4g e 5g, nos trens e estações, além de oferecer internet Wi-Fi gratuita aos passageiros.

O contrato é de 30 anos e a concessionária tem até 36 meses para a implementação dos serviços de cobertura de telefonia e Wi-Fi. A concessão é para explorar a chamada Infovia-Metronet que passa pelos túneis e vias das linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha, que juntas atendem a cerca de 2,7 milhões de pessoas todos os dias.

Estrutura Infovia-Metronet

A Infovia-Metronet é uma estrutura de comunicação do Metrô com cabos de fibras ópticas de alta capacidade de transmissão, ligando as estações do sistema.

Por meio dessa estrutura de comunicação de alta capilaridade, que conta com a vantagem de estar em túneis protegidos das condições climáticas e interferências externas, a empresa concessionária vai implementar o sinal de telefonia celular e sistema de Wi-Fi que deverá funcionar inclusive dentro dos trens.

A estrutura contemplada abrange 54 estações ao longo de 57 quilômetros de via, nas linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha, que passam por todo o centro expandido de São Paulo, ligando suas principais regiões financeiras e logísticas.

Além de melhorar a experiência de viagem do passageiro, a concessão vai trazer novas receitas ao Metrô, também desonerando parte dos custos de manutenção da rede de fibra ótica.