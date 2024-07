Metrô assina contrato para a implantação de sistemas na ampliação da Linha 2-Verde

O Metrô de São Paulo assinou nesta terça-feira (23), contrato com a Agis Construção para o fornecimento e instalação de sistemas de alimentação elétrica, auxiliares e telecomunicações da ampliação da Linha 2-Verde, entre Vila Prudente e Penha. Com investimento do Governo do Estado da ordem de R$ 1,98 bilhão, a contratação marca um importante avanço para a operação comercial do novo trecho da linha, que está em obras.

Parte do aporte financeiro para este investimento será proveniente do Banco Mundial (BIRD), que vai financiar cerca de U$ 160 milhões do montante previsto. O contrato vai prover serviços para o futuro trecho (Vila Prudente a Penha) e para a trecho já em operação (Vila Madalena a Vila Prudente), de forma a unificar e padronizar os sistemas, garantindo a operação dos trens na extensão total da Linha quando inaugurada.

Para o trecho em obras, a contratação compreende a instalação de sistemas de alimentação elétrica de baixa, média e alta tensão, responsável pela tração dos trens entre outras; sistemas auxiliares, responsáveis pela ventilação, funcionamento das escadas rolantes (179), elevadores (63) e portas de plataforma (33 fachadas), detecção e extinção de incêndio, além de iluminação e sistemas de telecomunicação e fibra ótica, responsáveis pela transmissão de dados, controle de acesso e arrecadação, monitoramento eletrônico e multimídia.

Para o trecho em operação, terá a instalação de portas de plataforma em oito estações, a modernização do sistema de alimentação elétrica para tração dos trens, com a substituição de 11 quilômetros do terceiro trilho (barras para a captação de energia pelas composições) e novos sistemas de telecomunicação.

Ampliação da Linha 2-Verde

Com investimento de R$ 13,4 bilhões do Governo de São Paulo, a ampliação da Linha 2-Verde ocorre entre a Vila Prudente e a Penha, para construir mais de 8,3 km de extensão e oito novas estações, cruzando a zona leste de São Paulo.

A obra já avançou com a construção de túneis pela tuneladora Shield, conhecida como Tatuzão, que já percorreu 1,6 km, além da conexão de um trecho de túnel da obra com um túnel do trecho operacional, na estação Vila Prudente.

Quando pronto, o novo trecho vai reduzir o tempo de deslocamento dos moradores da região leste e facilitar a chegada às demais regiões de São Paulo, além de redistribuir a demanda de passageiros nas demais linhas de metrô e trem, oferecendo maior conforto às pessoas.