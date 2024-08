Metrô abre licitação para espaços comerciais em estações da Linha 3-Vermelha

O Metrô abriu licitação, na modalidade pregão eletrônico, para concessão de uso de espaços comerciais nas estações Belém, Santa Cecília e Vila Matilde, localizadas na Linha 3-Vermelha. Ao todo, são 14 lotes disponíveis, com áreas que variam entre 4 e 22m², e destinados a três categorias de atividades comerciais: Livre, Não Alimentação e Livre, exceto manipulação de alimentos.

A remuneração mensal inicial dos lotes varia entre R$ 4.876,80 e R$ 25.608,00. Os vencedores da licitação deverão efetuar o depósito correspondente a oito remunerações mensais no momento da assinatura do contrato. Além disso, os concessionários contarão com uma carência de 180 dias, a partir da assinatura, para o início do pagamento ao Metrô.

Podem participar do pregão todos os interessados registrados no SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal, desde que possuam atividade econômica compatível com o objeto da licitação e senha para participação em procedimentos eletrônicos. Os representantes também devem estar devidamente credenciados conforme o regulamento.

Para mais informações, acesse o edital completo aqui