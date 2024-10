Metodologia Gustavo Borges promove o maior evento de natação formativa do mundo

Dos dias 24 a 26 de outubro, a Metodologia Gustavo Borges promoverá o Encontro Internacional de Natação 2024 (EIN), um evento anual direcionado a gestores e professores do mundo aquático, oferecendo troca de conhecimento, networking e desenvolvimento profissional.

Estarão reunidos especialistas e líderes do mercado, dos cenários nacional e internacional, proporcionando oportunidades valiosas para aprimorar habilidades técnicas, compartilhar melhores práticas de ensino e gestão e explorar as últimas tendências e inovações no campo da natação.

Conforme explica Rodrigo Vidal, head de operações da MGB, o EIN 2024 será um ambiente inspirador para colaboração e crescimento, visando elevar os padrões e promover o progresso contínuo no mundo da natação.

Feira de Negócios, palestras renomadas, networking, curso ao vivo e happy hour

Com três dias intensos de imersão no mundo da natação formativa, o Encontro Internacional de Natação 2024 oferecerá palestras com importantes nomes de Brasil, Argentina e Estados Unidos, promovendo muito networking aos visitantes que participarem do evento.

Os cursos teóricos e práticos abrangem todos os níveis pedagógicos da natação, de bebês a alto rendimento, passando também por grupos de necessidades especiais. Inclusive, haverá um curso na piscina com a participação de crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista), que estarão acompanhadas dos pais e vão demonstrar como a metodologia é importante para o desenvolvimento e o dia a dia deles. A aula será conduzida por André Trindade, especialista no ensino da natação para esse grupo de indivíduos.

“Serão quatro pais com os filhos na água mostrando os aprendizados específicos para portadores de TEA. Queremos trazer essa consciência de saúde e inclusão para o mercado e para a sociedade como um todo. Hoje, o assunto está em muita evidência, o que é ótimo, porque, enfim, estamos voltando a atenção para esse grupo”, explica Vidal.

Outra novidade para o evento deste ano será a possibilidade de adquirir ingresso para visitar apenas a Feira de Negócios, antes restrita a quem estivesse garantido em algum dos programas do EIN. Dessa maneira, profissionais poderão visitar os estandes de marcas que fornecem produtos desde toucas e óculos a tecnologia aplicada nas piscinas, como tratamento e aquecimento da água.

“A ideia é que mais pessoas tenham acesso aos produtos que essas marcas desenvolvem e disponibilizam. Tudo o que há de melhor no mercado aquático estará disponível para todo mundo. Além disso, claro, esses visitantes da Feira de Negócios também vão poder sentir o clima do EIN 2024, que é único em eventos desse perfil no mundo”, diz Vidal.

Em 2023, cerca de 1400 pessoas estiveram no EIN. A expectativa é de que o público deste ano seja ainda maior. A programação completa pode ser acessada no site oficial (www.vemproein.com.br).

Serviço

Encontro Internacional de Natação 2024

Data: 24 a 26 de outubro (quinta-feira a sábado)

Horários: 12h às 20h (24) / 8h às 20h (25) e 8h às 19h (26)

Local: Centro de Convenções Senac – Santo Amaro (SP)

Endereço: Avenida Engenheiro Eusébio Stevaux, 823, São Paulo, SP

Telefone EIN 2024: (11) 5051-8009

Site oficial: https://vemproein.com.br/