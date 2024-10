Metodologia Gustavo Borges promove o maior evento de natação formativa do mundo 

De 24 a 26 de outubro, a Metodologia Gustavo Borges promoverá o Encontro Internacional de Natação – EIN 2024 – considerado o maior evento de natação formativa, atividades e gestão aquática do mundo.

Com tema principal “Natação com propósito”, o evento contemplará palestras e cursos, terá uma feira de negócios, com expositores de algumas das principais marcas do segmento do Brasil e de fora, e outras atividades ligadas ao mundo aquático.

Não se trata apenas de uma oportunidade de adquirir novos conhecimentos e receber novas certificações na área, mas, também, uma excelente chance de networking e estar perto não só do medalhista olímpico e empresário Gustavo Borges, que estará presente durante os três dias, assim como de renomados profissionais dos cenários nacional e internacional.

Dentre os nomes estarão a medalhista olímpica Poliana Okimoto, Samir Barel, Glenn Mills, Stephen Langendorfer, William Urizzi, dentre outros. Além disso, ABC Evo, Poker e TotalPass, como patrocinadores master do EIN 2024, e Ativa Náutica, Deutsch, Fiore, Fitmass, Floty, Genco, Max Recovery, Nautilus, Pacto, Pure Water, Q1 Ambiental, REK Brindes, TecnoFit, Ultra Academia e Water Colors, como expositores, além da ACAD Brasil e da Sobrasa serão as empresas participantes na Feira de Negócios.

Com expectativa de atingir 1.400 pessoas nos três dias, o EIN 2024, promovido pela Metodologia Gustavo Borges, é direcionado a gestores e professores do mundo aquático, oferecendo troca de conhecimentos e desenvolvimento profissional.

Todas as informações e a programação completa podem ser conferidas em https://vemproein.com.br/

Local do evento

Centro de Convenções Senac – Santo Amaro (SP)

Endereço: Avenida Engenheiro Eusébio Stevaux, 823, São Paulo, SP

Telefone EIN: (11) 5051-8009