Metodista reúne lideranças da pesquisa acadêmica no Congresso de Iniciação e Produção Científica

A Universidade Metodista de São Paulo (Umesp) realiza a partir desta segunda (21) no Campus Rudge Ramos, o XXV Congresso de Iniciação e Produção Científica. O encontro, que vai até o dia 23 de outubro, promoverá troca científica de áreas multidisciplinares, a exemplo da Biomedicina, Educação, Ciências da Religião, Comunicação, Gestão e Negócios, Medicina Veterinária, Odontologia e Psicologia. “Teremos a honra de receber as principais lideranças acadêmicas do ABC para juntos debatermos o valor das pesquisas e trabalhos científicos, fonte de reflexão para a evolução de todas as áreas da sociedade e, em especial, das ações e atividades de extensão desenvolvidas pelas instituições de ensino superior no seu entorno”, diz o Prof. Dr. Ismael Valentin, Reitor da Umesp.

O evento contará com agenda de abertura hoje, às 19h, no Salão Nobre da Umesp, com painel de debate sobre o tema “Programas de Extensão Universitária”, sob mediação da Profa. Dra. Cilene Victor. O reitor da UMESP recepcionará os pares da academia regional, como a Profa. Dra. Maria do Carmo Romeiro, Pró-Reitora da Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS); Prof. Dr. Fernando Silveira Madani, Pró-Reitor Acadêmico, do Instituto Mauá de Tecnologia e o Prof. Dr. Edson Pinheiro Pimentel, Pró-Reitor de Extensão e Cultura da Universidade Federal do ABC (UFABC), para juntos compor o painel de debates que abrirá o XXV Congresso Metodista.

De acordo com os organizadores, mais de 300 trabalhos de pesquisas foram inscritos para essa edição do congresso, incluindo da modalidade EAD. Nos dias 22 e 23 de outubro acontecerão as apresentações dos trabalhos científicos serão abertas a ouvintes da sociedade em geral. Mais informações para inscrições estão disponíveis no site da universidade www.even3.com.br. A Umesp tem tradição e qualidade reconhecida junto ao #Capes dos programas e pós-graduação stricto sensu nas áreas da Ciências da Religião, Comunicação Social, Educação e Psicologia, tendo iniciado as primeiras turmas de pesquisadores acadêmicos na década de 1970 como pioneira na região do ABC paulista.