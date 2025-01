Metapneumovírus humano: saiba tudo sobre sintomas, prevenção e tratamento

O metapneumovírus humano (HMPV) é um vírus respiratório que tem chamado atenção devido ao aumento de casos na China, especialmente entre crianças e adolescentes. Apesar disso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reforça que o HMPV não é uma nova ameaça. Ele circula globalmente há bastante tempo, tendo sido identificado no início dos anos 2000. Diante disso, o Pequeno Príncipe, que é o maior e mais completo hospital pediátrico do país, destaca a importância de medidas simples de prevenção para controlar as diferentes infecções respiratórias como o HMPV.

De acordo com o infectologista pediátrico Victor Horácio de Souza Costa Júnior, do Hospital Pequeno Príncipe, a infecção por HMPV tende a ser mais grave em crianças, principalmente pela imunidade mais baixa. “Além disso, há o impacto das comorbidades que podem estar presentes. Por exemplo, crianças em tratamento quimioterápico, que utilizam imunossupressores, ou pacientes obesos, hipertensos ou diabéticos são os grupos de maior risco”, afirma o especialista.

O que é o metapneumovírus humano (HMPV)?

O HMPV é um vírus respiratório que costuma manifestar-se em períodos de clima mais frio, quando infecções respiratórias são mais frequentes. Ele afeta as vias respiratórias superiores, incluindo nariz, garganta e pulmões. A transmissão ocorre principalmente por: gotículas respiratórias e contato próximo com pessoas infectadas e superfícies contaminadas. Por isso, locais fechados ou com aglomerações aumentam significativamente o risco de contaminação.

Embora o alto número de casos na China esteja associado à grande densidade populacional, é fundamental monitorar a situação do vírus em outros países, incluindo o Brasil, bem como novas cepas e variantes.

Sinais e sintomas do metapneumovírus

tosse;

febre;

coriza;

rouquidão;

congestão nasal;

dificuldade respiratória.

Em casos graves, a infecção pode evoluir para pneumonia, especialmente em crianças, idosos e pessoas com comorbidades, como diabetes, obesidade e hipertensão.

Diagnóstico e tratamento

O diagnóstico do metapneumovírus é realizado por meio de testes laboratoriais que analisam secreção respiratória e identificam o vírus em um painel viral. Atualmente, não existe uma vacina ou terapia antiviral específica para o HMPV. Assim, o tratamento é sintomático e depende da avaliação médica.

Como prevenir o metapneumovírus?

Medidas simples podem reduzir o risco de contaminação pelo HMPV: