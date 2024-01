Metalúrgicos do ABC promovem seminário “Transição Energética e Descarbonização para Mobilidade”

O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC realiza na próxima terça-feira (30) o Seminário “Transição Energética e Descarbonização para Mobilidade”. O encontro apoiado pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), IndustriALL-Brasil, Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC, Universidade Federal do ABC e CNM-CUT (Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT), acontece das 8h às 16h, na sede da entidade sindical.

Com o objetivo de promover a discussão sobre transição energética e tecnológica relacionada com novos modos de propulsão veicular e as implicações para a mobilidade urbana, o evento contará com atores de diferentes segmentos, entre eles o ministro da Cidades, Jader Barbalho Filho, representantes de universidades, de indústrias, da CUT (Central Única dos Trabalhadores), do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Social) e da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores).

“Neste momento é preciso pensar quais são as energias mais limpas, renováveis, porque o futuro é uma economia descarbonizada. O planeta não pode continuar como está, basta ver as catástrofes dos últimos períodos, estamos em meio a uma emergência climática”, destacou o diretor executivo do Sindicato e presidente da IndustriALL-Brasil, Aroaldo Oliveira da Silva.

“Pensar a mobilidade para essa nova economia num mundo mais sustentável é também tarefa do Sindicato. Por isso estamos fazendo esse debate, para discutir como fica essa transição e qual o impacto na economia, nos empregos e na própria indústria”, prosseguiu.

Para participar é preciso confirmação de presença por meio do link: https://forms.gle/8abcyxAo2DAuRLaw7

Programação:

Abertura – 9h

Jader Barbalho Filho (Ministro das Cidades)

Marcelo Oliveira (Presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC)

Moisés Selerges (Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC)

Aroaldo Oliveira (Presidente da IndustriALL-Brasil)

Dácio Matheus (Reitor na UFABC)

Loricardo de Oliveira (Presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT)

Mesa: A transição energética em perspectiva nacional – 10h30

José Sergio Gabrielli (INEEP)

Uallace Moreira (MDIC)

Luciana Costa (BNDES)

Camilo Adas (SAE Brasil)

Moderadora: Flavia Consoni (UNICAMP)

Mesa: Mobilidade, descarbonização e transição energética: as rotas alternativas para o Brasil – 14h

Gustavo Bonini (ANFAVEA)

Luciano Coutinho (Fiesp e LCA Consultoria)

Edgar Barassa (UNICAMP e Barassa e Cruz Consulting)

Wellington Damasceno (SMABC)

Moderadora: Soraia Abreu Pedrozo (AutoData)

Serviço:

Seminário “Transição Energética e Descarbonização para Mobilidade”

Data: Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Horário: das 8h às 16h

Local: Sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (3º andar) – Rua João Basso, 231 – Centro – São Bernardo do Campo