Meta Reestrutura Temas LGBT+ e Flexibiliza Diretrizes de Conteúdo

A Meta, empresa responsável por plataformas como Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou mudanças significativas em seu aplicativo de mensagens, Messenger, ao reclassificar diversos temas relacionados à comunidade LGBT+. As alterações, que foram implementadas inicialmente em 2022 durante o “Mês do Orgulho LGBTQIA+”, agora substituíram termos emblemáticos por referências menos convencionais. Por exemplo, o termo “orgulho” foi alterado para “arco-íris”, enquanto “transgênero” passou a ser chamado de “algodão-doce”, e “não-binário” foi renomeado para “pôr do sol dourado”.

Na terça-feira, 7 de janeiro de 2025, Mark Zuckerberg, CEO da Meta, revelou que a empresa suspenderá as restrições atuais que regulamentam as publicações nas redes sociais. Essa medida marca o fim do programa de checagem de fatos que operava desde 2016 nos Estados Unidos e em outros países. Zuckerberg argumentou que as políticas vigentes de verificação e moderação de conteúdo haviam se tornado excessivas e enfatizou a necessidade de “restaurar a liberdade de expressão” nas plataformas.

A alteração dos nomes associados à temática LGBT+ pode ser interpretada como um gesto simbólico de Zuckerberg em direção ao novo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Além disso, as novas Diretrizes da Comunidade da Meta permitem que usuários façam associações entre identidades gays ou trans com “doenças mentais”. A empresa justificou essa mudança afirmando que permitirá discussões sobre anormalidades mentais relacionadas a gênero ou orientação sexual, especialmente em debates políticos ou religiosos envolvendo tópicos como “transgenderismo” e homossexualidade.

Essas mudanças geraram um debate acirrado sobre o impacto que elas podem ter na representação da comunidade LGBT+ nas redes sociais e sobre os limites da liberdade de expressão em contextos sensíveis.