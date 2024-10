Meta AI no WhatsApp: como utilizar a nova ferramenta?

A Meta anunciou a chegada da assistente de inteligência artificial Meta AI ao Brasil no início de outubro (2024). O lançamento gradual iniciou com a disponibilização da versão web e a integração com o WhatsApp. Mas a empresa, informou que a IA estará em toda a sua família de aplicativos que também conta com o Facebook, o Instagram e o Messenger. Com a inclusão da Meta AI no WhatsApp, a novidade traz recursos otimizados com IA para dentro das mensagens. Assim, ela promete ajudar em buscas rápidas, realizar tarefas do dia a dia, criar conteúdos, entre outras funções diretamente pelo app.

O que é a Meta AI?

A Meta AI é a assistente de inteligência artificial desenvolvida pela Meta e apresentada por Mark Zuckerberg, CEO e fundador da big tech, durante o Meta Connect 2023. A tecnologia é baseada no modelo de linguagem Llama 3 e tem uma experiência de uso semelhante ao seu concorrente mais conhecido ChatGPT. O diferencial da Meta AI está na sua integração com as outras plataformas da companhia, incluindo o Instagram, o Facebook, o Messenger e o WhatsApp. Dessa forma, o usuário pode utilizar a IA sem precisar sair desses apps para acessar outros. De acordo com informações da Meta, a assistente de inteligência artificial já possui quase 500 milhões de usuários ativos por mês.

Como utilizar a Meta AI no WhatsApp?

A Meta AI no WhatApp pode ser acessada de diferentes maneiras: clicando no ícone da ferramenta no canto inferior direito da tela de conversas, digitando uma pergunta na barra de pesquisa ou ainda citando “@MetaAI” em alguma mensagem. Quando inserir um comando pela primeira vez, a plataforma informa sobre o uso de seus dados e solicita a sua autorização. Ao iniciar um chat com a Meta AI, ele fica salvo na lista de conversas da tela inicial do WhatsApp, assim como já acontece normalmente com as outras mensagens.

A Meta AI permite fazer perguntas rápidas para tirar dúvidas, pedir recomendações de restaurantes, elaborar itinerários de viagens, criar conteúdo textuais, preparar testes e demais tipos de comandos em texto. Em algumas respostas, a IA sugere links externos como fontes de informações e para mais detalhes. Vale lembrar que o próprio WhatsApp alerta para a possibilidade de haver respostas incorretas ou inadequadas. Além disso, a Meta AI pode gerar imagens com inteligência artificial a partir de descrições simples. As imagens criadas pela ferramenta possuem uma marca d’água para indicar que elas foram geradas com IA.

Liberação da Meta AI no Brasil

A Meta AI já estava disponível em alguns países, mas teve o seu lançamento no Brasil adiado em julho (2024). Na época, a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) mandou suspender a nova política de privacidade da Meta no país. A preocupação do órgão era referente ao uso de dados pessoais do usuário no treinamento da inteligência artificial da companhia. Após a decisão, a Meta apresentou novas medidas sobre o uso de dados de usuários brasileiros e a ANPD aceitou a proposta da big tech.

