Mestre Laurentino, ícone do rock no Brasil, morre aos 98 anos

João Laurentino da Silva, conhecido popularmente como Mestre Laurentino, faleceu no último sábado (21), em sua residência em Belém, Pará, aos 98 anos. O músico é amplamente reconhecido como um dos principais expoentes da cultura popular paraense e ostentava o título de roqueiro mais antigo do Brasil. As circunstâncias que levaram à sua morte não foram divulgadas.

Nascido na Ilha de Marajó, Laurentino estabeleceu-se em Belém, onde formou uma numerosa família composta por 27 filhos e construiu uma sólida carreira musical. Entre suas composições mais memoráveis destaca-se a canção “Loirinha Americana“, que ganhou nova interpretação nas vozes de artistas como Gilberto Gil.

Ao longo de sua vida, Mestre Laurentino deixou um legado significativo na música brasileira, tendo produzido centenas de fitas cassete em seu quintal, onde os sons da natureza, como o canto das galinhas e o latido dos cachorros, se entrelaçavam com suas melodias. Embora a gaita tenha sido seu instrumento mais icônico, ele também explorou outros estilos musicais, incluindo o carimbó.

A perda de Mestre Laurentino foi sentida profundamente pela comunidade. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, expressou seu pesar em nota: “Tive a honra de ser seu amigo pessoal e um dos seus grandes admiradores. Eu costumava visitá-lo para ouvir sua gaita com habilidade impressionante. Parte um mestre autodidata genial; ficam seus instrumentos e sua obra, que refletem toda a sua humanidade e amorosidade”.

A Prefeitura de Belém também se manifestou por meio de uma nota oficial lamentando o falecimento do músico e reafirmando a importância de sua contribuição para a cultura local. “Nos solidarizamos com amigos e familiares de João Laurentino da Silva e reconhecemos sua inestimável contribuição para a cultura paraense”, declarou o comunicado.

O ministro das Cidades, Jader Filho, utilizou suas redes sociais para prestar homenagem ao artista: “Mestre Laurentino foi uma das figuras mais importantes para a cultura paraense, para o carimbó e para a música popular brasileira. Meus sentimentos a todos os familiares e amigos. Que sua obra continue firme, nos inspirando cada vez mais”, escreveu.