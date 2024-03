Messi é cortado pela seleção argentina de amistosos nos EUA

A seleção argentina estará sem seu principal craque nos amistosos desta Data Fifa, contra El Salvador e Costa Rica. A AFA (Associação do Futebol Argentino) anunciou nesta segunda-feira (18) o corte de Lionel Messi por lesão.

Scaloni não anunciou um substituto para Messi. Sem seu camisa 10, o técnico tem 24 nomes a disposição para esta Data Fifa.

Messi é o terceiro jogador cortado em relação à convocação original. Exequiel Palacios, do Bayer Leverkusen, e Paulo Dybala, da Roma, também sofreram com problemas físicos antes dos amistosos.

A Argentina fará dois amistosos em território norte-americano. Primeiro, a Albiceleste enfrentará El Salvador no dia 22 (sexta), às 21h (de Brasília), na Filadélfia. Quatro dias depois o embate será contra a Costa Rica, às 23h50, em Los Angeles.

Messi já desfalcou a Argentina em duas ocasiões após o título da Copa do Mundo de 2022. O craque participou de oito partidas com a camisa Albiceleste no ano passado, com oito gols marcados.