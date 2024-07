Messi chega a 43 títulos e se isola como maior campeão do futebol

Lionel Messi conquistou a Copa América 2024 no último domingo (14), chegou a 43 títulos na carreira e se isolou como maior campeão do futebol. A Argentina venceu a Colômbia por 1 a 0 na final. O gol de Lautaro Martínez saiu apenas na prorrogação.

Messi tem 34 títulos pelo Barcelona, cinco pela seleção argentina, três pelo PSG e um pelo Inter Miami. O levantamento não considera a conquista do Mundial sub-20 de 2005 pela Argentina e a Supercopa da Espanha de 2005, quando Messi não esteve entre os relacionados do Barcelona.

O título do recorde foi dramático, já que Messi precisou ser substituído no segundo tempo, com a partida empatada em 0 a 0. O camisa 10 teve uma lesão no tornozelo e chorou no banco de reservas.

Veja os 43 títulos de Lionel Messi

Barcelona

4 Champions League (2005/06, 2008/09, 2010/11 e 2014/15)3 Mundial de Clubes (2009, 2011 e 2015)3 Supercopa da Europa (2009, 2011 e 2015)10 Campeonato Espanhol (2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18 e 2018/19)7 Copa do Rei (2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2020/21)7 Supercopa da Espanha (2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 e 2018)

Seleção argentina

1 Copa do Mundo (2022)2 Copa América (2021 e 2024)1 Finalíssima (2022)1 Olimpíada (2008)

PSG

2 Campeonato Francês (2021/22 e 2022/23)1 Supercopa da França (2022)

Inter Miami

1 Copa das Ligas (2023)