Mesmo com chuva moderada, 80 mil casas estão sem energia na Grande São Paulo

Mesmo tendo registrado chuva moderada, a Grande São Paulo tem mais de 80 mil clientes sem energia na tarde deste sábado (19). Segundo a Enel, equipes estão mobilizadas para restabelecer a luz nessas residências.

A empresa informou que os pontos sem energia estão em 24 cidades da Grande São Paulo. Na capital, Pinheiros, Vila Andrade, Jabaquara e Santo Amaro estão entre os bairros afetado.

“A Enel Distribuição São Paulo informa que mantém seu contingente mobilizado e atuando neste sábado (19). Cerca de 2.400 profissionais estão de prontidão. A chuva, de moderada a fraca, atingiu a área de concessão nesta manhã, principalmente as regiões oeste e sul”, informou a empresa.

A Enel não informou qual o prazo para restabelecer a energia nesses locais.

A Enel informou que a partir deste sábado vai passar a informar em seu site o total de clientes com falta de energia em sua área de concessão. Segundo a empresa, as informações serão atualizadas todos os dias, de hora em hora, entre 7h e 23h.

A atualização das 13h deste sábado mostrava que 79.343 clientes estavam sem luz na capital paulista. Em Cotia, 14,3% (cerca de 20 mil pontos) e 7,7% em Itapecerica da Serra (cerca de 5.500 pontos) estavam sem energia.

Em Pinheiros, a rua Fernão Dias está sem energia elétrica desde as 9h da manhã de sábado, afetando diversos estabelecimentos comerciais, como restaurantes, salões de beleza e eventos, resultando em prejuízos consideráveis.

Paulo Freitas, 80, proprietário de uma loja de alimentos congelados, estima perdas superiores a R$ 15 mil. “A única solução seria um gerador, mas o custo é muito alto, quase R$ 4.000 por oito horas”, afirma. Ele também mencionou que o governo oferece uma cota de geradores para pequenos empresários, mas não conseguiu encontrar informações sobre como acessar esse serviço.

“Já faz uma semana que sofro com isso e nem consigo dormir. A Enel só disponibiliza atendimentos automatizados e não há como falar com uma pessoa”.

A proprietária do salão Celly Beauty, na mesma região, está sem energia no dia mais movimentado da semana. Sem se identificar, ela relata que também não pode arcar com o custo de um gerador e não vê perspectiva de melhora.

Celso Alfieri, dono do recém-inaugurado restaurante Coliseum, afirma que não tem planejamento e até cogita mudar de país. Ele também ressaltou que contratar um gerador comprometeria todo o lucro da operação, e devido à alta demanda, é difícil conseguir um equipamento no mesmo dia, além do custo elevado, que ele considera absurdo.

Os entrevistados também mencionaram que a Enel não forneceu explicações sobre a causa da falta de energia na região, nem deram uma previsão para o restabelecimento do serviço.

O histórico das respostas e atendimentos da Enel a situações de queda de energia em São Paulo revela que a empresa tem um dos piores índices de resposta do país, segundo dados da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

No início deste ano, a agência avaliou o tempo médio de atendimento da concessionária, entre janeiro de 2022 e outubro de 2023. As informações fazem parte de um relatório de fiscalização que definiu uma multa de R$ 165 milhões para a concessionária.

Na sexta-feira (11), quando a cidade de São Paulo foi atingida por um forte temporal, mais de 3,1 milhões de clientes da Enel ficaram sem luz na Grande São Paulo, algumas das residências chegaram a ficar seis dias sem energia.

Apesar de as previsões terem indicado a possibilidade de novos temporais para São Paulo, um novo alerta da Defesa Civil na manhã deste sábado (19) indica que as fortes chuvas esperadas para atingir o estado se deslocaram para Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Durante a noite de sexta (18) e a madrugada deste sábado, o sistema de acumulados meteorológico perdeu força em São Paulo. Com isso, o volume de chuvas previsto para o Estado ficou abaixo do esperado.

A propagação de uma frente fria ainda mantém as condições para chuvas, mas elas devem ter intensidade variando de fraca a moderada, principalmente no período da tarde.