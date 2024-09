Mesmo com chuva, Marcelo Lima leva ‘Onda Roxa’ ao Parque Selecta e reúne mais de 3 mil pessoas

Nem a chuva nem a frente fria impediram os apoiadores de Marcelo Lima (Podemos) de comparecerem em peso à caminhada realizada neste domingo (15) no Parque Selecta. O candidato a prefeito de São Bernardo do Campo levou sua “Onda Roxa” ao bairro, atraindo mais de 3 mil pessoas. Entre os presentes estavam sua esposa, Zana Lima, sua mãe, Dona Cida, a sargento Jessica Cormick, candidata a vice-prefeita, e Rafael Demarchi.

Antes de iniciar o trajeto pela Avenida Pedro Mendes e Rua Primo Bechelli, Marcelo Lima conversou com os moradores e reforçou suas principais propostas para o desenvolvimento da cidade. “Nós temos a experiência que traz resultados. Vamos construir o primeiro Hospital Infantil Municipal, implantar tarifa zero aos domingos para que o trabalhador possa desfrutar de momentos de lazer com a família, oferecer aulas de inglês e robótica nas escolas, municipalizar o ensino do 6º ao 9º ano, criar creches noturnas e zerar a fila de exames e cirurgias eletivas com o Corujão da Saúde”, afirmou.

“Com o Cartão Saúde SBC, vamos priorizar os moradores da cidade e dar mais agilidade aos atendimentos. Também abriremos as portas do Hospital de Urgência e criaremos mais empregos com melhores salários”, completou.

Durante o percurso, Marcelo Lima também se dirigiu aos moradores da região do Cafezal e fez promessas de regularização fundiária. “Podem ter certeza de que vamos urbanizar e melhorar o Cafezal, oferecendo mais acessibilidade e dignidade. Vou garantir a entrega das escrituras para cada um de vocês. Sei o que precisa ser feito”, garantiu.

O candidato também destacou sua trajetória como vice-prefeito e secretário da cidade: “Fui eu quem entregou o Piscinão do Paço e ajudou a pavimentar mais de 1.600 vias. Meu compromisso é garantir que todos, especialmente aqueles com dificuldades de locomoção, tenham uma vida melhor. Estou disposto e preparado para dedicar minha vida a São Bernardo”, concluiu.