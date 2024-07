Mês em que Parque Ibirapuera completa 70 anos é marcado por shows musicais para a população

O ano de 2024 vem sendo marcado por uma série de eventos culturais, socioambientais, esportivos e artísticos que celebram os 70 anos do Parque Ibirapuera, administrado pela Urbia. Agora em agosto, mês oficial de aniversário do espaço, a programação contará com diversas apresentações musicais gratuitas que prometem tornar as manhãs de sábado ainda mais animadas na Arena da Marquise, além de um show no Auditório Ibirapuera. O projeto Música no Parque, realizado pela Escola de Música do Parque Ibirapuera, levará muito jazz, MPB, clássicos do samba e da bossa nova para comemorar o aniversário do parque. Confira a seguir tudo que está programado para o período:

Grupo ‘De Tudo Se Faz Canção’ com Grupo Vocal da Escola de Música do Parque Ibirapuera

Data: 3 de agosto

Horário: 11h30

Local: palco da Arena da Marquise

Descrição: esta apresentação carrega duas celebrações em uma. Além de abrir o calendário de shows de agosto, que comemoram os 70 anos do Parque Ibirapuera, este espetáculo também registra a conclusão da 2ª edição do curso de canto em grupo para adultos, ‘De Tudo Se Faz Canção’. O evento contará com a participação especial do Grupo Vocal da Escola de Música do Parque Ibirapuera e do regente, Daniel Reginato.

Orquestra Furiosa no Auditório Ibirapuera

Data: 10 de agosto

Horário: 16h

Local: Auditório Ibirapuera

Descrição: em comemoração aos 70 anos do Parque Ibirapuera, a Orquestra Furiosa irá apresentar os grandes clássicos do samba de todos os tempos. Pixinguinha, que esteve presente na inauguração do Parque Ibirapuera, em 1954, será homenageado com o samba ‘Um Mundo Melhor’, criado em parceria com Vinícius de Moraes. Além disso, para a abertura da festa, sobem ao palco os cantores do grupo ‘De Tudo Se Faz Canção’, cujo participantes estão concluindo a 2ª edição deste curso de canto para adultos, na Escola de Música do Parque Ibirapuera.

Entrada: com 800 vagas disponíveis, o acesso será feito por ordem de chegada e sem necessidade de inscrição.

Show da Música Popular Brasileira

Data: 17 de agosto

Horário: 11h30

Local: palco da Arena da Marquise

Descrição: também compondo as comemorações de aniversário do Parque Ibirapuera, o Show da Música Popular Brasileira será apresentado por estudantes e professores da Escola de Música. O público poderá apreciar um espetáculo composto por um repertório repleto de MPB, gênero musical que surgiu na década de 60 e que faz sucesso até hoje.

Grupo Quinjazz

Data: 24 de agosto

Horário: 11h30

Descrição:o Grupo Quinjazz nasceu na Escola de Música do Parque Ibirapuera e fará uma apresentação que abrange desde o jazz até a bossa nova. A mistura desses gêneros proporciona uma experiência musical envolvente, na qual ritmos tradicionais se fundem à criatividade contemporânea, produzindo uma sonoridade que estimula a alegria de dançar.

Duo Anamauê

Data: 31 de agosto

Horário: 11h30

Descrição: o Duo Anamauê, formado por Tuco Cerutti e Karolina Barbosa, dois estudantes da Escola de Música do Parque Ibirapuera, foi concebido para explorar as barreiras do que constitui a linguagem de dentro e de fora da música. O trabalho da dupla é centrado na compreensão de como cada música, seja ela com letra ou puramente instrumental, traz uma narrativa única que contribui para a formação de discursos poderosos e reveladores sobre nossa identidade e cultura. Por meio de um repertório que inclui composições de diversos artistas de todo o Brasil, o Duo Anamauê busca responder a uma pergunta central: ‘qual é a linguagem da Música Popular Brasileira?’. Essa questão os leva a experimentar e integrar diferentes estilos e influências, criando uma experiência musical rica e diversificada.