Mês do Hip Hop em Santo André começa nesta sexta com show de Thaíde

Thaíde, Arnaldo Tifu, Ieda Hlls, Rappin’ Hood, Nelson Triunfo e DJ B8 são apenas alguns dos nomes do movimento hip hop brasileiro que participarão das atividades do Mês do Hip Hop em Santo André, cujas atrações começam nesta sexta-feira (2) com uma atividade no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, a partir das 18h. O endereço é Rua Senador Fláquer, 110, no Centro.

O evento que abre a programação, às 18h, terá, além de show do rapper Thaíde, Arnaldo Tifu como mestre de cerimônia, Dninja com graffiti ao vivo, discotecagem do DJ B8, Batalha da Palavra promovendo batalhas de rima, Danças Urbanas com Back Spin Crew e roda de contação de histórias sobre o hip hop, com participação de Casper, Dimi, Ieda Hills, Ricardo Tupi e o próprio Thaíde.

O Mês do Hip Hop é uma parceria entre a Secretaria de Cultura de Santo André e o projeto Hip Hop Pulsa, que é promovido pelo Coletivo Riso e financiado pelo Fundo Municipal de Cultura. A entrada é gratuita. A programação é composta por encontros, shows, oficinas, mostras, mapeamento cultural, imersões e vivências, a fim de promover o acesso e a difusão da cultura de rua que completou no ano passado meio século de existência e de resistência cultural, causando impacto social e cultural na vida de crianças, jovens e adultos.

A força da mensagem passada no formato das letras criadas pelo andreense Zé Lixomania para as “pixações” no contexto social e político dos anos 80, fez história e pode ser conferida na exposição “Lixomania: de Santo André para o Mundo”, que tem abertura no sábado (3), às 18h, e visitação gratuita de 5 de agosto a 13 de setembro, das 10h às 17h, no Salão de Exposições do Paço Municipal de Santo André.

A programação segue com as vivências de temáticas dos principais elementos da cultura hip hop (DJ, MC, breaking e graffiti), em uma ação em conjunto com a Oficina de RAP (Ritmo e Poesia), realizada por Arnaldo Tifu, que acontecem no equipamento cultural A Casa (Avenida Industrial, 1.740). A primeira, “Vivência Danças Urbanas”, com Nelson Triunfo, será realizada na terça-feira (6), às 19h. O graffiti é o tema da vivência que acontece no dia 12 de agosto (segunda-feira), às 19h, com Thata Oliveros.

No dia 19 de agosto (segunda-feira) é a vez da “Vivência DJ”, com Vivian Marques. A “Vivência MC”, com Marcelo Gugu (Infinity Class Hip Hop), acontece no dia 26 de agosto (segunda-feira). Todas as atividades são às 19h. Não é preciso fazer inscrições antecipadas.

Também no equipamento A Casa, mas no dia 20 de agosto (terça-feira), acontece a primeira mostra de videoclipes independentes de hip hop de Santo André em um bate-papo com Thiago Nascimento e Gabriel Andrade.

A sede do Projeto Bolinha Cultura das Favelas (Rua Icatu, 49 – Jardim Ipanema), recebe no sábado (10) a vivência especial hip hop “Batalha do Bolinha: O Retorno”, que a partir das 14h recebe shows de Ba Kimbuta, Buia Kalunga, DJ Spaiq & Kadu Daz Rua, Lanna Griot, Lucas Bola, MC Tizzi, MC Kibom, Sujeito, Pedro Simples, TM Thiago Mascote e Troca de Rima, além da discotecagem do DJ Julião e a oficina de graffiti com Leo Neguim.

No dia 17 de agosto (sábado), a partir das 14h, acontece o Festival RAPterapia, no Espaço Cultural Links 207 (Rua do Bosque, 207 – Jardim Bela Vista). Com Arnaldo Tifu como mestre de cerimônia, o encontro tem discotecagem com DJ Voodoo, shows de Jeyow J, Killabi e Odisseia das Flores, além de graffiti ao vivo com Carol Delleteze, o live beat com Ashira, e o microfone aberto para rimas e poesias.

Um dos grandes nomes do hip hop, Rappin’ Hood, junto com Stefanie e Espullmatics, faz o show do evento que acontece no dia 23 de agosto (sexta-feira), no saguão do Teatro Municipal, das 18h às 22h. A atividade, encabeçada pelo projeto Hip Hop Pulsa, terá May como mestre de cerimônia, graffiti ao vivo de Anjo TK, DJ Budanusom e cypher (círculo onde os breakers se encontram) de danças urbanas, com Palmares Dreams.

O Mês do Hip Hop em Santo André traz ainda a Feira de Brechós deste mês com a temática hip hop, no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes (Rua Senador Fláquer 110, Centro), neste sábado (3), das 10h às 18h, e a apresentação dos músicos da região que atuam no segmento hip hop mostrando seu trabalho no dia 28 de agosto (quarta-feira), no saguão do Teatro Municipal de Santo André, a partir das 19h.

O DJ B8 vai apresentar o show de lançamento da Riso Tape Vol. 1 e Cris SNJ no encerramento da programação, que acontece no dia 30 de agosto (sexta-feira), também no saguão do Teatro Municipal. O encontro vai contar também com Leandro Segredo como mestre de cerimônia, a discotecagem e a performance do DJ Raylan e as danças urbanas do Chemical Funk.