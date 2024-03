Mês do artesão terá feiras por toda a cidade de SP

A Prefeitura de SP promoverá diversas feiras de artesanato para comemorar o Dia do Artesão, celebrado em 19 de março. Durante o período, mais de 1.200 artesãos e manualistas credenciados poderão divulgar e comercializar peças em 16 localidades onde acontecerão as ações de artesanato. Será possível encontrar opções de presente e peças como crochê, costura, cerâmica, acessórios, decoração e muito mais. As ações fazem parte do programa Mãos e Mentes Paulistanas, política pública de fomento ao setor de artesanato e manualidades da cidade.

“A celebração do Dia do Artesão ganha vida nas feiras promovidas pela Prefeitura. Mais que eventos, são oportunidades para artesãos e manualistas compartilharem e comercializarem suas criações únicas. No caso do Mãos e Mentes Paulistanas, estamos construindo uma comunidade economicamente empoderada com foco em fortalecer o empreendedorismo artesanal”, explica a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

Durante o mês de março, mais de 1.200 artesãos e manualistas credenciados no Mãos e Mentes terão a oportunidade de divulgar e comercializar peças manuais em 16 localidades da Capital onde acontecerão as ações de artesanato. Será possível encontrar opções de presente e peças como crochê, costura, cerâmica, acessórios, decoração, brinquedos e muito mais.

Além da celebração do Dia do Artesão, as feiras ainda vão marcar o Dia Internacional das Mulheres em 8 de março, com a presença exclusiva de artesãs mulheres, e o aniversário de 5 anos do Mãos e Mentes Paulistanas no dia 22.

No centro da cidade, as feiras acontecem nos Parques Jardim da Luz e Buenos Aires e nas Praças da Liberdade, Antônio Prado, Oswaldo Cruz, Ramos de Azevedo e do Patriarca, aos fins de semana e, também, em dias úteis.

Os paulistanos também podem adquirir artigos produzidos por artesãos e manualistas do Mãos e Mentes Paulistanas nos pontos fixos de venda dos shoppings Light, Center Norte, Metrô Itaquera, Center 3 e Mercadão das Flores.

Confira datas, horários e locais das feiras aqui.

Sobre o Mãos e Mentes Paulistanas

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, conta com um programa de apoio ao setor de artesanato e manualidades da Capital, o Mãos e Mentes Paulistanas. Lançada em 2019, a iniciativa tem como objetivo a melhoria da atividade econômica e social de empreendedores artesanais da cidade. O programa promove diversas atividades que buscam desenvolver o setor de artesanato e manualidades, além de estimular a inclusão produtiva, o acesso ao mercado e a geração de renda dos trabalhadores manuais.

O Mãos e Mentes atua por três eixos principais, como o cadastramento municipal de empreendedores do setor; a promoção de cursos de capacitação empreendedora; e o acesso ao mercado e participação em eventos. Para utilizar os serviços e recursos oferecidos, é necessário estar credenciado no programa.